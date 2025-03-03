川普盟友：用「澤倫斯基下台」換和平！　美媒分析3可能人選

▲美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，不歡而散。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基在白宮與美國總統川普、副總統范斯發生激烈衝突，沒想到事後川普的盟友卻表示，由於澤倫斯基與川普關係陷入緊繃，因此應該辭職，以確保俄烏戰爭能達成和平協議。美國媒體《新聞週刊》則分析了一旦澤倫斯基下台，將接任烏克蘭總統的可能人選。

根據《新聞週刊》報導，川普與澤倫斯基的緊張關係自白宮大吵後達到頂點，當時川普批評澤倫斯基是「獨裁者」，理由是基輔政府在戰爭期間未舉行選舉，甚至也沒有計劃舉行。美國政府更強調，烏克蘭應該在和平談判中做出讓步，然而這些談判卻是由美國和俄羅斯在沒有烏克蘭代表的參與下進行。

三人在白宮發生爭吵後，澤倫斯基離開，並未簽署美國想要的稀礦協議。交談結束後，川普表示，在當前狀況下，很難繼續推動解決烏克蘭問題。

川普的盟友、南卡羅來納州共和黨參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）則直言，如果澤倫斯基無法修復與川普之間的關係，烏克蘭就「需要找到新的領導人」。

他在接受《福斯新聞》採訪時表示，「烏克蘭錯失了這個機會，我不確定澤倫斯基能否帶領烏克蘭人民達成與美國間的合作。除非他做出巨大改變，否則烏克蘭就需要新的人選。」

美國眾議院議長麥克·強生（Mike Johnson）也提到，若要達成和平協議，除非澤倫斯基願意改變態度，並懷著「感激之情」回到談判桌，不然就應該由別人來領導烏克蘭。

國家安全顧問邁克·沃爾茨（Mike Waltz）在CNN節目上表示，烏克蘭需要一位領導人能夠與美國打交道，並且與俄羅斯談判，以結束這場戰爭。

澤倫斯基2月曾經表示，如果他的辭職能確保和平或是讓烏克蘭順利加入北約，他願意下台。然而，在與川普發生衝突後，他的立場有所變化。事實上，澤倫斯基在烏克蘭國內仍有穩固的支持。

烏克蘭國會2月25日通過一項決議，重申澤倫斯基的總統職權，並強調戰時不得舉行選舉。儘管如此，烏克蘭國內也開始討論潛在接班人的可能性。

烏克蘭駐英大使扎盧日內



現任烏克蘭駐英大使扎盧日內（Valery Zaluzhny）被視為熱門人選。在負責外交職務之前，他曾擔任烏克蘭武裝部隊總司令，在2021年至2024年負責指揮軍事防禦行動。2024年，澤倫斯基撤換扎盧日內的軍職，改任命其為外交大使，此舉曾引發爭議。

根據烏克蘭媒體Dzerkalo Tyzhnia在2024年11月的民調結果，扎盧日內的支持度為27%，超過澤倫斯基的16%。此外，根據《經濟學人》取得的內部民調，雖然澤倫斯基仍是烏克蘭最受歡迎的政治人物，但若舉行選舉，扎盧日內的支持率將以65%對30%的優勢擊敗澤倫斯基。

基輔市長克里契科



基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也是眾所矚目的接班人之一。他曾是職業拳擊手，自2014年起擔任市長，但戰爭期間曾多次違抗澤倫斯基的命令。2023年，他曾公開批評澤倫斯基對戰況不夠誠實，指責對方過於樂觀地粉飾戰局，並讚揚扎盧日內「說出了真相」。他強調，「有些人不願面對現實，但我們不能一直欺騙民眾與盟友。」

烏克蘭國會議長斯特凡丘克



烏克蘭國會議長斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）則是另一位被點名的可能繼任者。他自2021年擔任議長，是澤倫斯基的親密盟友。戰爭初期，外界曾認為他是澤倫斯基遇害時最有可能的接任者。最近，他強烈反對川普提出的戰時選舉建議。他表示，「烏克蘭需要的是子彈，而不是選票」，並在歐洲議會發表演說，呼籲歐盟加強對烏克蘭的軍事支持。