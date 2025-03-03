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國民黨爆親綠罷團違法募款　「現金交給有證的志工」對話曝光

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨提供）

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免潮瀰漫全台，國民黨今(3日）舉行「罷免真的是一門好生意？揭露惡罷團體違法募款與奧步指南！」記者會，揭露罷免藍委團體內部訊息，控惡罷團體涉及違法募款，要民眾「在現場以現金交由有志工證的志工」，呼籲檢調趕快介入徹查。

國民黨發言人楊智伃表示，依照政治獻金法規定，只有政黨、政治團體以及擬參選人可以收受政治獻金，亦即罷免團體不得收受任何政治獻金，但在要罷免國民黨立委王鴻薇的團體群組中，有所謂「文宣組長」卻貼上「法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金，但為了不讓別人抓到小辮子」，要民眾「在現場以現金交由有志工證的志工」，明顯知法犯法、違法募款。

▲國民黨爆料罷團違法募款。（圖／國民黨提供）

▲國民黨爆料罷團違法募款。（圖／國民黨提供）

▲國民黨爆料罷團違法募款。（圖／國民黨提供）

▲國民黨爆料罷團違法募款。（圖／國民黨提供）

除了教大家用現金給志工之外，楊智伃更指出，惡罷團體還成立「課金公嬤」違法課金群組，在其中要求大家認領派報等費用，把款項直接給廠商，而廠商再將做好的文宣品給罷免團體，甚至還定期指定課金任務，簡直把民眾當盤子，更有嚴重違法之嫌。

楊智伃也揭露「文宣組長」真面目，此人在節目上化名阿美，本名叫蔡阜蓉，在群組中不斷的教導大家犯法，還不斷提供課金任務，希望檢調單位立刻啟動調查，瞭解蔡阜蓉的公司帳戶是否有涉及罷免案的違法金流，對於這些知法犯法的行為，國民黨也會持續監督。

楊智伃說，群組中還提到聯電創辦人曹興誠，說要看有沒有機會跟他談未來爭取經費，令人質疑「怎麼又是曹興誠」，難道曹興誠就是罷免團體的幕後金主？曹興誠是否涉入罷免團體的不法捐款金流？

國民黨副發言人鄧凱勛則拿出LINE群組流出的截圖痛批，民進黨宣稱跟罷免團體沒有關係，但1月青鳥要到台中辦活動，要借台中南區的宮廟，地方宮廟群組內卻說「江肇國服務處的副主任已經來借場地電聯完畢」，顯示民進黨根本就衝在第一線。

國民黨副發言人譚仲彣則說，最近中選會公佈罷免綠委的案件許多需要補正，罷免藍委都不需要補正，許多綠營側翼因而批評藍營幽靈連署。但早有綠營側翼網紅說要刻意幽靈連署，反串搞破壞，讓人懷疑如今罷免綠委連署中可能有反串幽靈連署的行為，成為民進黨玩弄民主法治的另一模式。
 

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關鍵字：

國民黨楊智伃罷免民進黨

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