葉霸事件點燃罷免怒火！　吳靜怡分析：傅崐萁將面臨前所未有危機

記者郭運興／台北報導

國民黨花蓮縣黨部2日舉辦活動，但過程中，國民黨團總召傅崐萁遭到曾獲師譯獎的退休女老師「葉霸」葉春蓮嗆聲通匪，事後遭到強行架離現場，引起輿論譁然，對此，政治評論員吳靜怡今（3日）表示，葉春蓮暴力事件點燃罷免烽火，地方「反傅勢力」升溫，而花蓮的魏家聲援葉春蓮，更代表地方勢力博弈，這場罷免不只是傅崐萁的政治存亡戰，更牽動花蓮地方權力版圖，反傅勢力若能突破投票門檻，傅崐萁將面臨前所未有的危機。



吳靜怡表示，昨日，國民黨花蓮縣黨部於中正體育館舉辦的活動中，80歲退休教師葉春蓮公開質問立委傅崐萁「通匪」，卻遭工作人員強行拖離現場，甚至被「架拐子」。

吳靜怡表示，影片迅速在網路瘋傳，引發輿論譁然，民眾批評傅崐萁「蠻橫無理」、「動用暴力壓制言論自由」，更有聲音直斥其為「花蓮的獨裁者」，這起事件不僅點燃民眾怒火，也為罷免傅崐萁的行動注入新動能。

▼人稱「葉霸」的退休女師葉春蓮起身嗆傅崐萁「通匪」，遭強制帶離現場。（圖／民眾提供）

吳靜怡指出，花蓮縣第一高票當選議員、前花蓮市長魏嘉賢第一時間公開聲援葉春蓮，強調「她絕對不是側翼，而是一位值得所有人尊敬的好老師」，此言論引發外界揣測，魏家是否將進一步參與罷免行動。

吳靜怡說，魏家在地方政壇影響深遠，魏嘉賢、魏嘉彥、魏鈺晟於2022年選舉大勝，展現「魏家班」強大動員力，長期以來，魏家與傅家在花蓮競爭激烈，葉春蓮事件無疑為魏氏家族提供動員良機，若能結合張峻議長，「反傅」聲勢水漲船高，然而，傅崐萁多年經營的地方勢力盤根錯節，短期內難以撼動，這場罷免對決成為花蓮政壇的焦點。

接著，吳靜怡提到，葉春蓮事件後，罷免傅崐萁的輿論迅速升溫，截至目前，第一階段連署已募集約13500份，第二階段需達19716份有效連署，罷免團體喊出目標五萬份。然而，罷免成功仍面臨三大挑戰。

吳靜怡指出，第一、連署門檻：第二階段需19,716份連署，雖進度樂觀，但傅崐萁的地方勢力可能透過行政資源或組織動員阻撓。第二、投票率要求門檻高：正式罷免投票需花蓮選民總數25%同意，反傅勢力須動員中間選民與年輕族群參與。第三、傅崐萁的反制：傅崐萁可能採取傳統組織動員、壓低罷免支持率、裂解反傅團結等策略，力保政治地位。

「罷免背後對未來花蓮政治版圖的深遠影響」，吳靜怡認為，這場罷免不只是傅崐萁的政治存亡戰，更牽動花蓮地方權力版圖，罷免結果可能影響2026年花蓮縣長選舉的勢力分布，甚至波及國民黨在東部的整體布局，反傅勢力若能團結並突破投票門檻，傅崐萁將面臨前所未有的危機；反之，若傅崐萁成功化解危機，其地方霸主地位將更加穩固，花蓮政壇將進入精彩博弈，又或者傅家會提出更多利益跟魏家交換，罷免將進入白熱化階段。

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▼立法院國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）