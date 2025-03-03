藍青年「罷雙吳」後續行動曝　罷免戰略將延續立院藍白合氛圍

▲罷雙吳騎士團成員今早說明，兩天內就增加近3000件連署書，有信心補件過關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中選會日前先公布部分罷免第一階段連署查對結果，而尚未公布的民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案，藍罷團皆認為可能需補件，周末兩組人馬回到選區加緊連署。罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任今（3日）說明，前兩天重返擺攤連署且情況熱絡，今天就會造冊，接下來兩天也會持續擺攤，而立院過去一年藍白合，下架民進黨就是最大在野共識，罷免戰略當然也將讓此氛圍延續下去。

賴苡任說，團隊昨於北投石牌設立兩連署站，效果非常好，一個周末就收到近3000件；其實他們有確認上次送中選會名單中沒有他們，但就怕接下來會依循上周結果，而這也不是什麼新鮮事，在民進黨眼中似乎也不過分，因此想說既然都要補件，不如早一點開始準備，也預計今天就會開始再造冊，這樣無論中選會什麼時候公布結果，他們都能在公布隔天、甚至當天就馬上補件送中選會。

罷免吳沛憶團隊「憶事吳成」團隊成員、罷免領銜人李孝亮表示，對於可能要補件一點都不意外，他們接下來周二、周三也會擺攤持續連署，也希望大家把消息廣傳，持續衝刺連署數量，他們同時也會準備第二階段連署。

對於昨日民眾黨副秘書長許甫與立院黨團主任陳智菡夫妻也前往連署，賴苡任強調，國民黨、民眾黨去年一整年在立院本來就「藍白合」， 也許法案各有立場，但在大方向上合作，也就是「下架民進黨」，這就是在野黨最大共識，這樣前提之下，罷免情況當然也可以依循立法院情況，會把過去在立院感受到的氛圍延續下去。