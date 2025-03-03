　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聲援遭驅離退休女師　民進黨團轟傅崐萁搞霸凌：花蓮人只能罷免你

記者皮心瑀／台北報導

國民黨花蓮縣黨部2日舉辦「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動，期間，曾獲師鐸獎的退休教師葉春蓮在現場起身高喊傅崐萁「通匪」，隨即被強行帶離，畫面曝光引來討論，民進黨團3日則召開記者會聲援該師，黨團幹事長吳思瑤更批評，一邊是桃李滿天下，一邊是惡行滿天下，傅崐萁這樣搞霸凌，花蓮人只能罷免你。

▲民進黨團「傅崐萁搞霸凌 花蓮人來罷免 守護師鐸老師 拒絕通匪立委」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團「傅崐萁搞霸凌 花蓮人來罷免 守護師鐸老師 拒絕通匪立委」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

吳思瑤說，這個週末花蓮上演形同戒嚴的畫面，全國譁然，葉老師服務花崗國中60年，還是師鐸獎得主，學生對她無限敬仰，卻在活動中受到傅崐萁團隊不禮貌甚至涉及強制罪等罪行的舉動，傅崐萁彰顯的是惡霸行徑，這是場公開活動，每個鄉親都有發聲權利，老師卻受到如此對待。

吳思瑤表示，這是公開活動，傅崐萁不應該把跟你意見不合的人打為側翼，更不應把作育英才的老師說成是綠臥底，一邊是桃李滿天下的老師，一邊是惡行滿天下的傅崐萁，怕罷免回到花蓮，辦活動有沒有濫用行政資源？2日的問政說明會，還要求各里、退警協會、救國團等等幫忙，當中雖不乏藍組織，但也有地方鄰里，有沒有強迫大家參與？傅崐萁現場不手軟，發送麻糬、便當，有沒有濫用行政資源？

吳思瑤也說，有民眾指參加連拍照錄影錄音都不行，拿起手機就有人制止，傅崐萁是在花蓮搞戒嚴嗎？對於80歲的長者，你可以粗暴對待她，只因為質疑你通匪，就這樣驅離，看在所有人眼裡都怒了。

民進黨團書記長陳培瑜則說明，2018花蓮地震老師是受困者之一，創立好人會館的黃榮墩當時也有談到，葉老師是花蓮人共同的老師，退休後成為學校義工，這就說明老師不是側翼，當時學生們甚至主動站出來說要幫助老師。現在2025年，老師被推出去，她都80歲了，對長者可以做出這麼粗暴的行為嗎？傅崐萁不敢回應老師的指控，只說這是民進黨、沒自由，到底是你沒自由，還是台灣人將因你沒自由？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／撞死計程車運將肇逃！　歌手邱軍延押2個月
新制勞退分紅入帳！　467萬戶領超過5萬元
台中男開「壓路機」輾死同事　判決結果曝
台南國中生疑遭灌毒亡！解剖相驗結果曝　採組織、血液急送驗
獨／孫協志、夏宇童內湖登記「被民眾認出」…求子計畫曝
12強換投、WBC資格賽違規　中華隊連兩大國際賽挨罰
峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒
鳳梨、勾惡免賠！　保母一家慘況曝
28歲正妹女優9年前「拍素人片愛上他」！　甜蜜宣布嫁對手男優

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍青年「罷雙吳」後續行動曝　罷免戰略將延續立院藍白合氛圍

聲援遭驅離退休女師　民進黨團轟傅崐萁搞霸凌：花蓮人只能罷免你

曝時代力量未來3展望　王婉諭盼：2026在六都、竹竹苗成立議會黨團

國民黨爆親綠罷團違法募款　「現金交給有證的志工」對話曝光

大罷免將迎賴清德大登場？　綠委喊言之過早：二階就不能坐視不管

葉霸事件點燃罷免怒火！　吳靜怡分析：傅崐萁將面臨前所未有危機

藍罷免稱兩天衝3000份連署書　吳思瑤平常心：跟現場狀況有差別

退休女師嗆傅崐萁遭強行架離！　黃暐瀚點面對質疑正確做法

藍高層不給罷免資源惹怒基層　藍青年認：路權押金也要靠自己墊

今日烏克蘭、明日台灣？　游盈隆籲：賴清德別學蔡英文「做這事」

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

藍青年「罷雙吳」後續行動曝　罷免戰略將延續立院藍白合氛圍

聲援遭驅離退休女師　民進黨團轟傅崐萁搞霸凌：花蓮人只能罷免你

曝時代力量未來3展望　王婉諭盼：2026在六都、竹竹苗成立議會黨團

國民黨爆親綠罷團違法募款　「現金交給有證的志工」對話曝光

大罷免將迎賴清德大登場？　綠委喊言之過早：二階就不能坐視不管

葉霸事件點燃罷免怒火！　吳靜怡分析：傅崐萁將面臨前所未有危機

藍罷免稱兩天衝3000份連署書　吳思瑤平常心：跟現場狀況有差別

退休女師嗆傅崐萁遭強行架離！　黃暐瀚點面對質疑正確做法

藍高層不給罷免資源惹怒基層　藍青年認：路權押金也要靠自己墊

今日烏克蘭、明日台灣？　游盈隆籲：賴清德別學蔡英文「做這事」

【廣編】航向未來氣勢如虹　航城二期開工動土大典

華碩校園徵才8日起跑　提供在學生最高4年112萬元獎助學金

快訊／撞死計程車運將肇逃！　歌手邱軍延押2個月

歐洲挺烏克蘭　峰會達成「4大共識」阻抗俄聯盟

《死了一個女記者》命案真相反轉！柯淑勤親女兒客串…結局藏2彩蛋

中職違規用電子設備　WBC告誡再犯最重取消資格

台南1區人口數「逆成長」　台積擴廠再助房價5年漲1倍

約新同事吃火鍋！「結帳超神算法」全場傻眼：一片肉也計較

大手牽小手！武藏野大學與金山國小簽署MOU　深化台日教育合作

台中人ATM領錢多看幾眼！發現車手...掃QR Code通報可賺5千元

方大同曾當IU演唱會嘉賓　全韓文合唱超厲害

政治熱門新聞

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

中國正以聯大2758決議打法律戰　林佳龍：為武力犯台奠定法理基礎

還假也還錢！藍拚修法今年勞動節全國放假　稅收超徵發現金法制化

川普、澤倫斯基大吵陷「納許僵局」　蔡正元點名3國得利

北市10年查8件詐欺　為逃兵假愛滋

罷吳沛憶2天收1600份連署書　藍罷團嗨

台灣邦交國穩固？　林佳龍點名2國家要特別關注：海地、梵蒂岡

藍高層不給罷免資源惹怒基層　藍青年認了

葉霸事件點燃罷免怒火！　吳靜怡分析：傅崐萁將面臨前所未有危機

罷吳思瑤2天衝3千份連署書　藍準備好補件

今日烏克蘭、明日台灣？　游盈隆籲：賴清德別學蔡英文「做這事」

退休女師嗆傅崐萁遭強行架離！　黃暐瀚點面對質疑正確做法

轟曹興誠是中共代理人嫌疑最大！　翁曉玲：沒捐錢還死不認錯

藍估罷綠委僅雙吳達標　基層怒火燒中央

更多熱門

相關新聞

藍罷雙吳後續行動曝　戰略延續立院藍白合

藍罷雙吳後續行動曝　戰略延續立院藍白合

中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，其中民進黨籍士林北投立委吳思瑤、中正萬華立委吳沛憶罷免案罷團皆需補件，周末兩組人馬回到選區補件加緊連署。罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任今（3日）說明，前兩天再擺攤連署且情況熱絡，今天就會造冊，接下來兩天也會持續擺攤，而立院過去一年藍白合，下架民進黨就是最大在野共識，罷免戰略當然也能依循立院情況。

藍揭罷團違法募款　「現金給志工」對話曝

藍揭罷團違法募款　「現金給志工」對話曝

大罷免將迎賴清德大登場？　綠委喊言之過早：二階就不能坐視不管

大罷免將迎賴清德大登場？　綠委喊言之過早：二階就不能坐視不管

葉霸事件點燃罷免怒火！　吳靜怡分析：傅崐萁將面臨前所未有危機

葉霸事件點燃罷免怒火！　吳靜怡分析：傅崐萁將面臨前所未有危機

藍罷免稱兩天衝3000份連署書　吳思瑤平常心：跟現場狀況有差別

藍罷免稱兩天衝3000份連署書　吳思瑤平常心：跟現場狀況有差別

關鍵字：

傅崐萁霸凌民進黨花蓮

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

女老闆約砲成噩夢！遭暈船仔公開個資

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！

蹦闆爆知名網紅私下接客

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面