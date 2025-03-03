聲援遭驅離退休女師　民進黨團轟傅崐萁搞霸凌：花蓮人只能罷免你

記者皮心瑀／台北報導

國民黨花蓮縣黨部2日舉辦「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動，期間，曾獲師鐸獎的退休教師葉春蓮在現場起身高喊傅崐萁「通匪」，隨即被強行帶離，畫面曝光引來討論，民進黨團3日則召開記者會聲援該師，黨團幹事長吳思瑤更批評，一邊是桃李滿天下，一邊是惡行滿天下，傅崐萁這樣搞霸凌，花蓮人只能罷免你。

▲民進黨團「傅崐萁搞霸凌 花蓮人來罷免 守護師鐸老師 拒絕通匪立委」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

吳思瑤說，這個週末花蓮上演形同戒嚴的畫面，全國譁然，葉老師服務花崗國中60年，還是師鐸獎得主，學生對她無限敬仰，卻在活動中受到傅崐萁團隊不禮貌甚至涉及強制罪等罪行的舉動，傅崐萁彰顯的是惡霸行徑，這是場公開活動，每個鄉親都有發聲權利，老師卻受到如此對待。

吳思瑤表示，這是公開活動，傅崐萁不應該把跟你意見不合的人打為側翼，更不應把作育英才的老師說成是綠臥底，一邊是桃李滿天下的老師，一邊是惡行滿天下的傅崐萁，怕罷免回到花蓮，辦活動有沒有濫用行政資源？2日的問政說明會，還要求各里、退警協會、救國團等等幫忙，當中雖不乏藍組織，但也有地方鄰里，有沒有強迫大家參與？傅崐萁現場不手軟，發送麻糬、便當，有沒有濫用行政資源？

吳思瑤也說，有民眾指參加連拍照錄影錄音都不行，拿起手機就有人制止，傅崐萁是在花蓮搞戒嚴嗎？對於80歲的長者，你可以粗暴對待她，只因為質疑你通匪，就這樣驅離，看在所有人眼裡都怒了。

民進黨團書記長陳培瑜則說明，2018花蓮地震老師是受困者之一，創立好人會館的黃榮墩當時也有談到，葉老師是花蓮人共同的老師，退休後成為學校義工，這就說明老師不是側翼，當時學生們甚至主動站出來說要幫助老師。現在2025年，老師被推出去，她都80歲了，對長者可以做出這麼粗暴的行為嗎？傅崐萁不敢回應老師的指控，只說這是民進黨、沒自由，到底是你沒自由，還是台灣人將因你沒自由？