新北賞櫻秘境！三芝青山路山櫻花綻放　粉紅浪漫花期倒數

▲三芝青山路櫻花仙境綻放。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春天的腳步漸近，新北市的櫻花持續綻放。新北市景觀處特別推薦三芝區作為賞櫻的熱門地點之一，三芝區青山路沿線種植近2,000棵山櫻花，花開時節，桃粉色的花朵與蜿蜒的鄉間道路和山景相映成趣，形成一條宛如仙境的櫻花隧道，預計花期將持續至3月初，絕對是市民朋友們不容錯過的好去處。

景觀處進一步介紹，三芝青山路全長約7公里，沿途的櫻花盛開時，景色美不勝收。建議遊客可以先前往被譽為北海岸最美伸展台的芝蘭公園海上平台遊覽，之後沿線造訪咖啡站及網美海景咖啡廳，享受美食後再轉往大湖路（北7鄉道），繼續前往青山路。在花期盛開期間，遊客可以在沿路的小徑轉彎處，發現豁然開朗的櫻花美景，拍攝出具有延伸感的櫻花仙境照片。

▲三芝青山路山櫻花預估花期綻放到3月初。

除了白天的海景和山景，下午還可以前往鄰近的三芝興華驛站參觀。園區內有退役的M41D戰車、步槍造型的自行車架以及哨亭等熱門打卡點。此外，遊客也可以選擇前往淡水紅樓欣賞夕陽，感受北海岸的浪漫風情。為了配合櫻花季，三芝區公所將於3月8日至9日舉辦櫻花季活動。

活動現場不僅可以欣賞到美麗的櫻花，還包括農事體驗、生態導覽等豐富內容，讓民眾能夠親身體驗這片粉紅浪漫的世界。無論是家庭出遊還是攝影愛好者，三芝的櫻花季都將是一個難忘的體驗。歡迎有興趣的市民朋友可至「新北市三芝區公所」臉書粉絲專頁獲取最新消息。

景觀處長林俊德表示，花季期間想知道更多新北市各地的櫻花花況，歡迎大家瀏覽本處「花見櫻花季」花況網站，更多的花況、花季與相關活動資訊，可以到臉書搜尋「賞花快報」臉書粉絲專頁，歡迎大家點讚並追蹤訂閱。

▲青山路上櫻花夾道成林，可隨興開車漫遊，亦能下車步行賞花。