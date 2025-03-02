　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北龜吼漁夫中繼市集3／5休市　新市集3／24試營運迎客

▲萬里龜吼漁夫市集。（圖／新北市漁業處提供）

▲萬里龜吼漁夫新市集模擬圖。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市萬里區龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集，是民眾遊玩北海岸不可錯過的知名景點。為提供更優質的消費環境，原中繼市集將於2025年3月5日起暫停營業，攤商將陸續搬遷至全新的市集，並於3月24日開放試營運。新北市漁業處歡迎民眾前來搶先體驗龜吼漁夫新市集的嶄新風貌。

漁業處表示，龜吼漁夫市集自2014年開業以來，以販售自家漁船捕撈的優質海鮮及新北特產萬里蟹聞名全台。為提升民眾與攤商的銷售環境，新北市推動市集改建工程，新市集建築以萬里蟹為意象，採用圓弧鋼構屋頂象徵萬里蟹的身形，為兩層樓鋼筋混凝土建物。

▲萬里龜吼漁夫市集。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲龜吼漁夫新市集3月24日試營運。

漁業處指出，一樓設有32攤生鮮攤位，販售當季新鮮漁獲；二樓則設有12攤熟食攤位，並設置戶外觀海平台，提供舒適的用餐環境。目前龜吼漁夫新市集已完工，中繼市場將於3月5日起暫停營業，以利攤商搬遷與中繼市場拆除作業，新市集預計於3月24日試營運。

漁業處說明，龜吼漁夫市集坐落於美麗的維納斯海岸線旁，結合美景與美味，隨著市集升級，未來將提供更舒適的消費體驗。在中繼市場暫停營業期間，市集旁的漁澳路「海鮮一條街」仍正常營業，十餘家海鮮餐廳持續供應當日直送漁獲，歡迎民眾前往品嚐道地海鮮美食。

▲北海岸秘境維納斯海岸線＋龜吼漁夫市集。（圖／新北市農業局提供）

▲龜吼漁夫市集坐落於美麗的維納斯海岸線旁。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北金山男陳屍排水溝！家屬揭頸部有勒痕　促檢警追查死因真相

►新北罷免爆「死亡者連署」爭議　侯友宜盼選委會秉公處理

►10年來最大群！基隆驚見200隻海豚跳躍　海釣變賞鯨釣客嗨翻

►撿學生一卡通盜刷9元！她辯拿錯卡　顏色差很大法官判罰3千

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 5594 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球員小孩瘋咬裁判「左睪丸」　他痛到倒地取消比賽
糖尿病能逆轉！醫曝「86％患者成功」：有機會不用再吃藥
台中男「陳屍路邊車內」
月經4個月沒來！嫩妹肚痛　醫挖出一坨肉「胎停死在裡面」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北賞櫻秘境！三芝青山路山櫻花綻放　粉紅浪漫花期倒數

新北龜吼漁夫中繼市集3／5休市　新市集3／24試營運迎客

全台唯一！石門水庫媽祖水上遶境暨開漳聖王慶典登場

桃園龍德宮四媽祖9天8夜徒步遶境展開　橫跨5縣市3／9回駕

基隆7區室內兒童樂園全到位　集7章送限量鷹站長保溫瓶

高雄大樓狂下磁磚雨！外牆施工遭疑防護不足　網嚇：路過小心

提升安全！台東水中運動訓練協會清理活水湖過長水草

台南古都國際半程馬拉松熱鬧開跑　黃偉哲各地跑者跑出健康

全台第一座奧運規格現代五項obstacle設施　高雄鼎金國中啟用

台東8旬翁騎車體力不支摔倒　關山警即刻救援助返家

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

曳引車紅燈急煞灑廢土！　4車5人打滑慘摔畫面曝

【是在戴鼻導管？】丈母娘幫戴項鍊沒喬好　女婿慘遭勾鼻滿臉懷疑人生XD

傳澤倫斯基被趕出白宮！　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

新北賞櫻秘境！三芝青山路山櫻花綻放　粉紅浪漫花期倒數

新北龜吼漁夫中繼市集3／5休市　新市集3／24試營運迎客

全台唯一！石門水庫媽祖水上遶境暨開漳聖王慶典登場

桃園龍德宮四媽祖9天8夜徒步遶境展開　橫跨5縣市3／9回駕

基隆7區室內兒童樂園全到位　集7章送限量鷹站長保溫瓶

高雄大樓狂下磁磚雨！外牆施工遭疑防護不足　網嚇：路過小心

提升安全！台東水中運動訓練協會清理活水湖過長水草

台南古都國際半程馬拉松熱鬧開跑　黃偉哲各地跑者跑出健康

全台第一座奧運規格現代五項obstacle設施　高雄鼎金國中啟用

台東8旬翁騎車體力不支摔倒　關山警即刻救援助返家

球員小孩瘋咬裁判「左睪丸」　他痛到倒地取消比賽

59歲何篤霖擁5房曝「已立好遺囑」是因為她！　感嘆：生命無常

夜市捕捉野生2am！4人台灣吃撐「高粱、牛肉麵都有」：用完體力再回去

糖尿病能逆轉！醫曝「86％患者成功」：有機會不用再吃藥

大學博覽會聚焦世新大學　高中生最愛前8%校系成升學首選

新北賞櫻秘境！三芝青山路山櫻花綻放　粉紅浪漫花期倒數

日落逆光太刺眼！高雄轎車衝撞護欄車頭爛了　車上3人全送醫

分手釀糾紛！高雄麵店深夜遭報復尋仇　開車來回衝撞門毀窗破

月經4個月沒來！嫩妹肚痛　醫挖出一坨肉「胎停死在裡面」

挺過末節亂流！台鋼獵鷹氣走鋼鐵人　搶下PLG季後賽門票

關西休息站2女「人肉盾牌」佔車位！　1舉動全氣炸：拍車超不爽

地方熱門新聞

高雄大樓狂下磁磚雨！假日外牆施工惹民怨

新北「萬金杜鵑」驚艷亮相　新品種展現花農匠心

新北美樂地2.0再添成果　板橋民生路Ubike站啟用

台南關子嶺驚傳火燒車車頭起火幸無人傷亡

全臺最大魯冰花海　2025桃園魯冰花季登場

推廣特有節慶氣氛　台灣文化祭嘉義登場

水道博物館228連假來客爆滿飆破萬人

一家人遊日月潭自行車騎到沒電　警暖救

多時相號誌看不懂？屏警一招教你走

卓榮泰視察高屏2快　盼加速南部交通建設

桃園龍德宮四媽祖　9天8夜徒步遶境展開

深丘福德宮捐137萬元　侯友宜：公私協力護市民

最高薪10萬！　桃園7場徵才活動陸續登場

「喜番生活節」登場　雲林展鮮農產生技打造農村樂趣

更多熱門

相關新聞

新北美樂地2.0再添成果　板橋民生路Ubike站啟用

新北美樂地2.0再添成果　板橋民生路Ubike站啟用

新北市政府持續推動「新北美樂地2.0」專案，養工處表示，近期啟用板橋區民生路二段226巷8弄10號Ubike站點，不僅排除佔用公有地同時解決汽機車違停亂象，讓廣大通勤族更便利，成功再添一處活化案例。

深丘福德宮捐137萬元　侯友宜：公私協力護市民

深丘福德宮捐137萬元　侯友宜：公私協力護市民

死亡視角曝！砂石車闖紅燈...騎士起步3秒遭撞亡

死亡視角曝！砂石車闖紅燈...騎士起步3秒遭撞亡

新北女大雨中迷途　金山警助平安返家

新北女大雨中迷途　金山警助平安返家

新北貢寮漁會推「紅燒白帶魚罐頭」

新北貢寮漁會推「紅燒白帶魚罐頭」

關鍵字：

龜吼漁夫市集新北市市集改建

讀者迴響

熱門新聞

大S爆「3摯愛繼承上億遺產」！協議內幕曝光

不是流感！　醫「喉嚨很痛」快篩：真的猜中

台中妹慶生遭撿屍！起床衣服全消失

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

方大同生前患氣胸頻繁入院　中醫營養師揭他2習慣病情加重

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！

高雄特勤全副武裝衝入童裝店　真相曝光

冤保母向「鳳梨+勾惡+彫博」求償！結果曝

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

驚悚畫面！104歲嬤噴飛數十米慘死

方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實

蹦闆爆知名網紅私下接客

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

驚知友人家「都喝煮沸自來水」　嚇爛她！

更多

最夯影音

更多

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面