新北龜吼漁夫中繼市集3／5休市　新市集3／24試營運迎客

▲萬里龜吼漁夫新市集模擬圖。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市萬里區龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集，是民眾遊玩北海岸不可錯過的知名景點。為提供更優質的消費環境，原中繼市集將於2025年3月5日起暫停營業，攤商將陸續搬遷至全新的市集，並於3月24日開放試營運。新北市漁業處歡迎民眾前來搶先體驗龜吼漁夫新市集的嶄新風貌。

漁業處表示，龜吼漁夫市集自2014年開業以來，以販售自家漁船捕撈的優質海鮮及新北特產萬里蟹聞名全台。為提升民眾與攤商的銷售環境，新北市推動市集改建工程，新市集建築以萬里蟹為意象，採用圓弧鋼構屋頂象徵萬里蟹的身形，為兩層樓鋼筋混凝土建物。

▲龜吼漁夫新市集3月24日試營運。

漁業處指出，一樓設有32攤生鮮攤位，販售當季新鮮漁獲；二樓則設有12攤熟食攤位，並設置戶外觀海平台，提供舒適的用餐環境。目前龜吼漁夫新市集已完工，中繼市場將於3月5日起暫停營業，以利攤商搬遷與中繼市場拆除作業，新市集預計於3月24日試營運。

漁業處說明，龜吼漁夫市集坐落於美麗的維納斯海岸線旁，結合美景與美味，隨著市集升級，未來將提供更舒適的消費體驗。在中繼市場暫停營業期間，市集旁的漁澳路「海鮮一條街」仍正常營業，十餘家海鮮餐廳持續供應當日直送漁獲，歡迎民眾前往品嚐道地海鮮美食。

▲龜吼漁夫市集坐落於美麗的維納斯海岸線旁。