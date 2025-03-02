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新北金山男陳屍排水溝！家屬揭頸部有勒痕　促檢警追查死因真相

▲新北金山男陳屍排水溝。（圖／翻攝自「「●爆料公社●」臉書社團）

▲排水溝溺斃案疑點重重，家屬揭死者頸部勒痕，促檢警查明真相。（圖／翻攝自「「●爆料公社●」臉書社團，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區一名61歲鄭姓男子日前被發現倒臥在山區排水溝中，已無生命跡象。家屬質疑死因不單純，指出死者脖子有瘀傷、頭部有撕裂傷，且案發時有可疑車輛出沒，懷疑可能遭他殺。檢方已完成相驗及解剖，正等待報告出爐，並將針對家屬提出的疑點深入調查，以釐清真相。

61歲鄭姓男子於2月22日下午5時30分被發現倒臥在金山區兩湖里倒照湖山區的排水溝中，已經死亡。警方接獲報案後立即到場採證，檢察官於23日進行相驗，24日進行解剖，以調查案發經過及死因。

鄭男的哥哥表示，弟弟陳屍的排水溝水深不到30公分，除非是心肌梗塞，否則不可能在如此淺的水中溺斃。他進一步指出，弟弟的脖子兩側有瘀傷痕跡，頭頂有4公分的撕裂傷，且案發前後3分鐘內，有一輛轎車「一直來回4趟」，懷疑弟弟在專注釣魚時遇害，並非意外死亡。

▲新北金山男陳屍排水溝。（圖／翻攝自「「●爆料公社●」臉書社團）

▲鄭男的哥哥表示，弟弟陳屍的排水溝水深不到30公分。

新北市議員李翁月娥接獲家屬陳情後，協助了解案情。金山警分局於27日向李翁月娥及家屬說明偵辦過程。家屬認為警方傾向於「意外死亡」的方向偵辦，無法接受，因此在臉書「●爆料公社●」社團發文求助，質疑警方的判斷，並詢問如何進行行政救濟。

據檢警調查，死者的脖子上並未發現勒痕，頭部僅有輕微挫傷。案發時出現的轎車是當地魚塭業者前往載運魚貨，業者雖有下車，但下車位置距離死者陳屍處有一段距離，兩人並未有接觸。

基隆地檢署發言人、主任檢察官陳照世表示，鄭男被發現死亡後，承辦檢察官已迅速完成相驗及解剖，並調查死因。家屬若對案情有任何疑點，均可向檢方提出，檢察官將根據現場狀況等事證，綜合研判是否有他殺可能性，並等待解剖報告出爐後進一步研判。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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