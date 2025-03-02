高雄大樓狂下磁磚雨！外牆施工遭疑防護不足　網嚇：路過小心

▲高雄大樓狂下「磁磚雨」，外牆施工遭疑防護不足。（圖／翻攝FB社團「高雄大小事」）

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓區旗楠路一棟大樓近期進行外牆磁磚打除，不過，民眾控訴，底下沒有任何防護措施，就圍一區塊而已，磁磚重力加速度滿天飛，經過的路人、騎士、開車的請小心。對此，高雄市工務局指出，已通知該管委會針對施工加強安全維護措施，避免公安事故發生。

這棟大樓位在高雄市楠梓區旗楠路，過去曾因外牆瓷磚大面積脫落，不時下起「磁磚雨」。今日有民眾拍下外牆施工畫面質疑，大樓進行外牆磁磚打除，星期天還施工，底下沒有任何防護措施，就圍一區塊而已，呼籲路過民眾小心。

不少網友見狀表示，「這不符合規定吧！快舉報，太危險了」、「路過的人命開玩笑嗎？承包商心臟真大」、「這間的磁磚掉的好可怕」、「已違規了，打1999」。

▲高雄大樓外牆施工遭疑防護不足，網嚇：路過小心。（圖／翻攝FB社團「高雄大小事」）

對此，高雄市工務局表示，該棟大樓外牆磁磚掉落，經本局通知改善後，該大樓管委會109年區分所有權人會議決議，外牆由管委會統一修繕。目前臨路側，於大樓4樓位置已施作防護網及周邊高壓電保護套，以保護施工及周邊行人安全。

該大樓外牆磁磚修繕工法採用垂直吊掛平台施工，工務局表示，相關施工注意事項仍應依據職業安全衛生相關規定辦理，另現況施工於一樓路面依據職業安全衛生規則第21條之1:「雇主對於有車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，應依下列規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。」規定設置圍籬。

工務局已通知該管委會針對施工加強安全維護措施避免公安事故發生。