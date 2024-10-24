快訊／上市建材商暗槓逾8億貨款　董座交保300萬董娘羈押禁見

▲新北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

股票上市公司冠軍建材（1806）傳出林姓董事長等人涉嫌侵占逾8億元貨款等弊端，新北地檢署昨（23日）搜索約談林男等人複訊，諭知林男與一對兒女各交保300萬元到30萬元，並以涉犯《證券交易法》等罪嫌，有勾串滅證之虞聲押林妻王女，新北地院今裁定王女羈押禁見。

裁定指出，法官召開聲押庭訊問後，認定王女涉犯《證券交易法》第171條第1項第2款非常規交易、《稅捐稽徵法》第41條逃漏稅、《商業會計法》第71條第1款財務文件不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有勾串證人、湮滅證據之虞，有羈押必要，應予羈押，並禁止接見通信。

新北檢獲報指出，王女等人掌控多家公司以冠軍建材經銷商、為冠軍建材銷售磁磚等產品之名，涉從2013年起侵占下游廠商給付貨款至少8億元，金流成謎，使冠軍建材遭受重大損害。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官林佳慧指揮調查局新北市調查處蒐證，本月（10月）17日先搜索新北市汐止區、苗栗縣等處，約談王女的方姓女助理到案，訊後以方女涉犯《證券交易法》、有勾串滅證之虞聲押禁見獲准。

經檢調分析查扣事證、深入追查，昨第2波搜索冠軍建材位於苗栗的公司、林姓董事長在北市住家等4處地點，帶回林男夫妻等7人偵辦，漏夜複訊後，今晨聲押禁見王女，檢方並諭令林男交保300萬元，擔任冠軍建材總經理的林男兒子交保100萬元、擔任董事長特助的林男女兒交保30萬元。