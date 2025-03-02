千人染病60死！剛果不明疾病居民怕爆狂逃　世衛：水源疑受污染

▲剛果爆發不明疾病，至今已有1096人患病，死亡個案數達到60例。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

剛果民主共和國（DRC）西北部爆發不明疾病，至少造成60人死亡，超過千人感染，症狀除了發燒、疼痛之外，還有出汗、流鼻血、咳嗽、嘔吐、腹瀉等狀況，且從發病到死亡僅短短48小時。部分居民逃離村莊躲避疾病，世界衛生組織2月28日表示，懷疑其中一地的水源受到污染，但現階段下結論還太早。

美聯社報導，醫療團隊正針對赤道省5個村莊發生的疾病進行調查，但這幾處瘧疾發病率極高，使得診斷變得困難，至今無法確認主要病因。世衛發言人萊恩（Michael Ryan）說明，其中一處村莊極可能發生與水源中毒相關的中毒事件，但並未具體提及是意外、疏忽或是蓄意造成的污染，且未透露發生中毒事件村莊的具體位置。

今年1月下旬，博洛科（Boloko）首先通報疫情，12起病例當中有8例死亡，包括3名吃完蝙蝠、短短48小時過世的孩童。依據統計，整波疫情至今已有1096人患病，死亡個案數達到60例。

這場健康危機引發當地居民恐慌，部分的人逃離村莊躲避疾病。專家表示，受災村莊地處偏遠，有好幾人是在醫療團隊趕抵之前就過世。