剛果監獄暴動！　160女囚遭性侵後「活活燒死」

▲剛果監獄暴動造成160女囚遭性侵後被活活燒死。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

聯合國消息指出,剛果民主共和國(Democratic Republic of the Congo)東部城市果瑪(Goma)發生監獄暴動,有超過100名女性囚犯遭到強暴後被活活燒死。

根據BBC報導,由盧安達支持的M23叛軍從上月底開始控制果瑪後,有數百名囚犯從蒙澤恩澤監獄(Munzenze Prison)逃出。聯合國數據顯示,在暴動期間,大約165至167名女囚犯遭到男囚犯性侵,而大多數受害女性在監獄遭縱火後,活活被燒死。

Mass Jailbreak at Munzenze Prison in Goma



Monday morning turned chaotic in eastern DRC as fighters from the M23 rebel group entered Goma, triggering a mass jailbreak.



Munzenze Prison, housing approximately 3,000 inmates, was reportedly set on fire, with fleeing prisoners seen… pic.twitter.com/UP9XT2i1Sx