剛果監獄暴動！　160女囚遭性侵後「活活燒死」

▲剛果監獄暴動造成160女囚遭性侵後被活活燒死。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國消息指出，剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）東部城市果瑪（Goma）發生監獄暴動，有超過100名女性囚犯遭到強暴後被活活燒死。

根據BBC報導，由盧安達支持的M23叛軍從上月底開始控制果瑪後，有數百名囚犯從蒙澤恩澤監獄（Munzenze Prison）逃出。聯合國數據顯示，在暴動期間，大約165至167名女囚犯遭到男囚犯性侵，而大多數受害女性在監獄遭縱火後，活活被燒死。

Mass Jailbreak at Munzenze Prison in Goma



Monday morning turned chaotic in eastern DRC as fighters from the M23 rebel group entered Goma, triggering a mass jailbreak.



Munzenze Prison, housing approximately 3,000 inmates, was reportedly set on fire, with fleeing prisoners seen… pic.twitter.com/UP9XT2i1Sx — THEE ALFA HOUSE (@thee_alfa_house) January 27, 2025

上週監獄暴動發生時的影片顯示，大量人群從燃燒的建築中逃出，背景中可見濃煙升起，並能聽見密集的槍聲。此外，另一段影片拍攝到疑似越獄囚犯的隊伍在果瑪街頭四處走動。

果瑪是一座擁有超過百萬人口的重要城市，在M23武裝組織迅速推進剛果東部後，該市陷入混亂，街頭隨處可見屍體，甚至有飛彈劃過民宅上空。

聯合國表示，至少2900人在戰鬥中喪生，其中2000具屍體已被埋葬，另有900具仍存放在果瑪的太平間內。M23本週稍早宣布基於人道考量停火，但據消息人士透露，叛軍於5日再次發動攻勢，據稱已佔領採礦重鎮尼亞比布韋（Nyabibwe）。