廢棄教堂大屠殺！70具屍體全遭斬首　民主剛果：疑為反叛軍人質

▲剛果民主共和國反叛軍攻勢加劇，聯合國為穩定當地局勢，特派團（MONUSCO）護送聯合國非必要人員撤離。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

剛果民主共和國（DRC）14日在一座廢棄村莊的教堂內發現至少70具遭到斬首的無頭屍體。根據初步判斷，死者們疑似是遭反叛軍「民主同盟軍」（ADF）綁架的人質。

根據《鏡報》報導，剛果民主共和國卡桑加（Kasanga）發生教堂大屠殺事件。教堂內有至少70具遺體，且被害人的遺體全部被綁住，生前有遭凌虐的痕跡。

當地社區保護委員會負責人維安尼·維茨旺巴（Vianney Vitswamba）表示，這個村莊長期受到民主同盟軍襲擊，因此村民被迫撤離至鄰近地區避難，村莊早就已經被廢棄。

民主同盟軍因與激進組織伊斯蘭國（ISIS）有聯繫，且長期潛伏於剛果民主共和國，被視為當地最危險的武裝組織之一。

根據當地媒體報導，日前有數十名百姓失蹤，疑似就是這次教堂大屠殺的受害者。而從遺體的情況看來，兇手疑似是使用彎刀將他們殘忍斬首，砍下頭顱。

與此同時，民主剛果東部的局勢也進一步惡化。由盧安達支持的 M23 叛軍已於14日進入該國第二大城市布卡武（Bukavu），並控制了卡津古（Kazingu）與巴吉拉（Bagira）2個區域，甚至開始朝市中心推進。

▲剛果民主共和國160名女囚遭性侵燒死。（圖／路透）



M23叛軍1月底曾奪下剛果東部最大城市果瑪（Goma），當時有數百名囚犯從蒙澤恩澤監獄（Munzenze Prison）逃出。聯合國數據顯示，在暴動期間，大約165至167名女囚犯遭到男囚犯性侵，而大多數受害女性在監獄遭縱火後，活活被燒死。