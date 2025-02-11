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剛果160女囚遭強暴燒死！還有「124名兒童」也慘死　煉獄現場曝光

記者張方瑀／綜合報導

剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）東部城市果瑪（Goma）在1月底發生監獄暴動，數千名男囚趁機逃逸，結果超過100名女性囚犯遭到強暴後被放火燒死，還有跟隨母親待在監獄內的124名兒童也全數死亡。

根據《每日郵報》報導，這場慘劇發生在1月底，當時M23叛軍（M23 Fighters）與剛果政府軍（Congolese Army）爆發激烈槍戰，而在當地穆澤恩澤監獄（Munzenze Jail）的囚犯在混亂之中越獄，有數千名男囚趁機逃逸。

▲▼剛果160女囚遭強暴燒死。（圖／路透）

▲▼關押在監獄內超過160名女囚犯遭強暴後被活活燒死。（圖／路透）

▲▼剛果160女囚遭強暴燒死。（圖／路透）

聯合國駐剛果東部戈馬維和部隊副指揮官薇薇安（Vivian van de Perre）表示，當時有大約4000名囚犯在這場監獄暴動中越獄，而武裝分子趁機闖入關押大約165至167名女囚犯的區域，「她們全都遭到強暴，接著監獄的女囚區被縱火焚燒，導致她們全部死亡。」

英國第四頻道新聞（Channel 4 News）的記者團隊進入現場，拍攝到了這場悲劇的後續處理過程。紅十字會的工作人員穿著白色防護裝備，小心翼翼地將焦屍放入屍袋，準備進一步調查。

▲▼剛果160女囚遭強暴燒死。（圖／路透）

▲▼紅十字會的工作人員穿著白色防護裝備將焦屍放入屍袋內。（圖／路透）

▲▼剛果160女囚遭強暴燒死。（圖／路透）

女囚親屬姆瓦米（Keren Mwami）在現場尋找家人的遺體，並哭著說，「我知道我媽媽和姊姊的屍體就在這裡，我已經找遍了太平間和教堂，都沒有她們的蹤跡。」她再找了一圈，終於發現姊姊的屍體，「我上週還來過這裡，我媽媽才剛幫她編好這個髮型……現在，我什麼都沒有了，我只剩下自己一個人了。」

記者團隊還採訪到一名成功逃離火場的倖存者，但她的身體已嚴重燒傷，她回憶起當時的情景，「當時是深夜，我正在睡覺，突然聽到聲音，然後天花板開始冒出火焰。我大喊：『我會死在這裡！』」

▲▼剛果160女囚遭強暴燒死。（圖／路透）

▲▼當時有124名兒童跟著媽媽一起住進監獄裡，但似乎無一倖存。（圖／路透）

▲▼剛果160女囚遭強暴燒死。（圖／路透）

更令人心碎的是，她年僅兩歲的孩子在這場大火中不幸喪生，「我親眼看到火焰落在她的頭上，她當場被燒死，她不是唯一的受害者，很多孩子都被燒死了。」據了解，當時有124名兒童跟著媽媽一起住進監獄裡，但似乎沒人在這場地獄般地攻擊中倖存。

據當地媒體報導，監獄內的警衛為了阻止大規模越獄，向試圖逃跑的囚犯開槍，導致更多人死亡。

與此同時，剛果民主共和國東部的戰事仍未平息。剛果政府指控盧安達覬覦該國豐富的黃金與礦產資源，因此長期支持M23叛軍在東部與盧安達交界處發動攻擊。

另一方面，盧安達政府則指控，剛果政府庇護「盧安達解放民主力量」（FDLR），這是一支由當年屠殺圖西族（Tutsi）的胡圖族（Hutu）成員所組成的武裝組織。

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