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剛果爆不明疾病53死！發病到死亡僅48小時　3孩吃蝙蝠出血亡

吸血蝙蝠（圖／美聯社／達志）

▲剛果民主共和國爆發兩波疫情，總計431人患病，其中53人死亡，其中3起死亡個案生前吃過蝙蝠。（示意圖／美聯社／達志）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家剛果民主共和國（DRC）爆發不明疾病，自1月至今已有431人患病，其中53人死亡，且患者從發病至死亡只有短短48小時，病因不明。衛生工作者透露，在這波怪病起源地點有3名不到5歲孩童食用蝙蝠，起初出現發燒等症狀，後來演變成流鼻血、嘔血，最終病逝。

衛報報導，這起不明疫情在該國西北部赤道省的偏遠村莊爆發，博洛姆巴衛生區域的博洛科（Boloko）今年1月21日通報疫情，12起病例當中有8例死亡，到了今年2月，巴桑庫蘇衛生區的波馬特（Bomate）通報規模更大的疫情，共419例，其中45人死亡。

世界衛生組織表示，截至2月16日，這兩波疫情總計有431人患病，其中53人死亡。世衛發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）表示，病例近期迅速增加，對公共衛生構成重大威脅，但確切原因尚不清楚，且爆發疫情的村莊監測能力與衛生基礎設施有限。

現階段在13個病例樣本之中，伊波拉病毒（Ebola）與馬堡病毒（Marburg）的檢測結果均呈現陰性。當地衛生人員正在當地調查其他潛在原因，包括瘧疾、食物中毒、傷寒、腦膜炎或其他病毒性出血熱。地區監測中心比洛科醫院醫療管理人恩格勒巴托（Serge Ngalebato）指出，已知大多數個案從發燒、嘔吐、內出血等症狀出現至死亡之間只有48小時，這才是令人真正擔憂的事情。

令人關注的是，在最初疫情爆發地的博洛科，其中3起死亡案例為不到5歲的孩童，從發燒疲勞變成流鼻血、嘔血等出血性症狀，且生前吃過死蝙蝠。

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