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民主剛果東部激戰　控盧安達「撐腰叛軍」外交破裂！9維和人員喪命

▲▼ 民主剛果東部M23叛軍攻勢加劇，聯合國穩定剛果民主共和國特派團（MONUSCO）護送聯合國非必要人員撤離。（圖／路透）

▲ 聯合國穩定剛果民主共和國特派團（MONUSCO）護送聯合國非必要人員撤離。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

剛果民主共和國（民主剛果）東部衝突升級，宣布全面中斷與鄰國盧安達外交關係。此前南非國防部24日表示，近期戰事已導致9名維和人員喪生。

《路透》報導，盧安達支持的叛軍組織「3月23日運動」（M23）在剛果東部的叛亂活動持續3年，今年1月以來愈演愈烈，占領面積達到史上最廣。聯合國對此警告，恐怕爆發更大規模區域戰爭。

剛果與盟軍聲稱擊退向東部北基伍省首府哥馬（Goma）逼近的M23武裝分子，但25日凌晨哥馬附近響起猛烈爆炸聲響，震撼整座城市。

剛果、聯合國與其他國家指責盧安達透過提供兵力與武器加劇衝突，盧安達對此否認，但剛果政府軍25日指控，北基伍省軍政首長席里姆瓦米將軍（Gr.Peter Cirimwami）本周在前線陣亡是盧安達狙擊手所為。

剛果外交部24日發函通知盧安達大使館，已召回駐盧安達外交官，要求盧安達在48小時內關閉駐剛果所有外交及領事機構。外交部一名代表稱，這封信代表「最嚴重的外交破裂」。

外交官透露，聯合國安全理事會將原定27日舉行的會議提前至26日，將討論這起危機，可見國際社會對衝突憂慮加劇。

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關鍵字：

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