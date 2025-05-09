日遊客九份摔落5米陡坡！瑞芳警飆日語安撫　聯手消防成功救人

▲日籍男遊客九份賞夜景失足，警消摸黑垂降急救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區昨（8日）晚間發生一起外籍遊客受困事件，一名37歲日本籍男子今村先生在九份台陽停車場附近賞景時，不慎失足跌落5米深陡坡。警消獲報後克服夜間視線不良與地形險峻等困難，最終以繩索垂降方式成功救出傷者，經送醫後已無大礙。

瑞芳警分局九份派出所昨晚接獲民眾報案，指一名日籍遊客在豎崎路附近失聯。警方調閱監視器發現，今村先生最後身影出現在台陽停車場方向，隨即動員沿周邊步道搜索。儘管夜間視線不良、地形崎嶇，九份所所長林冠宏及猴硐所警員吳俊毅仍持續搜尋，最終在20時08分於停車場旁山坡下聽見微弱呼救聲，確認今村先生受困陡坡。

由於現場坡度陡峭，九份派出所警員黃旻慶率先攀降，以流利日語穩定傷者情緒，並通報消防局支援。新北市消防人員抵達後，雙方利用繩索垂降系統，於20時25分成功將頭部有多處擦挫傷的今村先生救至步道，後送基隆長庚醫院治療，經檢查意識清楚、傷勢穩定。

瑞芳分局指出，今村先生疑似因賞景時未注意邊坡地形而失足，提醒遊客山區步道雖景色優美，但部分區域缺乏防護設施，應避免單獨行動或靠近危險邊坡，以確保安全。此次任務結合監視器科技、警員語言專長與消防專業，展現跨單位協作效率。