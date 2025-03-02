反罷免戰略曝光！藍急推民生法案　對失控不分區最嚴「祭停權」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反罷免拉警報！藍急推民生法案戰略曝　對失控不分區最嚴祭停權

▲國民黨主席朱立倫出席國政記者會喊話恢復「勞工七天假」。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨新會期召開多場民生法案記者會，甩大罷免泥淖回防立法院。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中選會已完成部分罷免案一階查對結果，經審議後有19件立委罷免案進入二階連署，據悉，9件未達提議門檻的皆是綠委。國民黨面臨大罷免處境如「人為刀俎、我為魚肉」，因此本會期全面改弦易轍，除鎖定民生法案爭取中間選民支持外，黨主席朱立倫也提醒不分區藍委「別鬧事」。黨務人士指出，若不分區藍委執著追求個人聲量，不顧黨形象，黨中央最重將處於停權。簡言之，國民黨雙管齊下，就是不讓各種過於爭議性言論與行為，再為大罷免增添柴火。

眼看民間團體在民進黨團總召柯建銘一聲令下，如火如荼在春節期間展開罷免連署，藍營當時似仍心存觀望，殊不知罷團是有計劃有目標的按表操課，因此朱立倫新會期喊出「民生法案優先」，為藍營面對大罷免潮定調。藍營人士指出，對國民黨而言，本會期至關重要，這個時間也是罷團衝刺第二階連署的重要時間節點，藍委要思考如何突破劣勢，拼民生法案爭取民意，所以國民黨這會期高舉民生大旗，除推出核電延役、AI法案、長照保險法，近來也拋出「還勞工七天假」、「還稅於民」等主張，智庫一連數周也舉辦民調記者會，向外界證明國民黨力推的民生法案具有民意基礎，更強化了法案的正當性、增加政策好感度，也能累積更多的問政紅利與口碑。

藍委認為，縱使民進黨團總召柯建銘將本會期視為「罷免會期」，但國民黨不應讓立院因陷入政治惡鬥而空轉，這樣反而對不起選民，更要避免在罷免議題上陷入無盡口水戰，否則就是中了綠營的計，而在野立委監督執政是天職，但除了國會的壕溝戰外，站在國政的高度，在野黨也應提出與國計民生有關的法案，回到民眾最關心的民生經濟議題，主動設定戰場、主導議題。

該藍委強調，一旦大罷免進入肉搏戰時，藍綠支持者一定是各自歸隊，國民黨在野多年，所謂的基本盤已逐年萎縮中，藍營唯有靠民生法案緩和大罷免的衝突氛圍，才更能凸顯民進黨當家鬧事的荒謬，進而吸引中間選民的認同與支持。該人士透露，委員們或多或少都有收到選民反饋，認為國民黨不能陪民進黨「搞罷免癱瘓國政」，一般人不會什麼事情都連結到政治，罷免在中間選民裡的討論冷清，黨中央與國民黨立院黨團一致共識新會期是民生法案會期。

除力推民生經濟法案外，國民黨團也有意識的降低爭議法案的提出。原將「停砍公教年金案」列優先法案，但有藍委擔憂刺激罷免選情，盼黨團處理要謹慎。國民黨人士指出，目前針對各類法案都在集思廣益中，像是上會期三讀的調高警消所得替代率上限的「警察人員人事條例」暫緩公告，停砍軍公教年金這部分也會再找民眾黨團溝通討論，因此也未列入本會期13項優先法案中。

因沒有選舉壓力，發言、提案時不時爆衝的不分區藍委也是黨內未爆彈，為確保黨團結一心，朱立倫日前於黨團閉門會議中撂重話，區域立委壓力都很大，要某些不分區「別鬧事」，讓綠營有機會見縫插針，黨務人士表示，國民黨大幅降低爭議性法案比例，就是要在大罷免這段期間，減少讓外界加油添醋的機會，在力推民生法案的角度黨內已有高度共識，接著就是「人」的部分，以不分區立委翁曉玲為例，兩會期中成為「自走砲」，從嗆「我就是比你大」開始，再到「兩岸人民關係條例」刪除退將赴陸參與慶典或活動時禮儀行為的處罰，甚至又要再修選罷法禁罷免連署偷跑，頻與綠營交戰累積不小仇恨值，所以朱立倫才會要求不分區不可有個人英雄主義，而損及黨形象。

黨務人士直言，不分區立委是黨賦予的提名與責任，不具直接的民意基礎，別幫了「倒忙」而不自知，若一味追求個人聲量，黨不會坐視不管，倘經過提醒仍重蹈覆轍，黨中央將討論懲處問題，最重甚至可以停權。

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