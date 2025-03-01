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清大「不會主動揭露捐款資訊」　媒體人：那配合翁曉玲放話的是誰？

▲日本資深媒體人矢板明夫質疑，藏。（資料照／《豈有此呂》）

▲日本資深媒體人矢板明夫。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前爆料，聯電創辦人曹興誠30年前，曾說要捐款清大1500萬，但至今未履行，不過經各方的指認，此筆捐款的流向卻逐漸成為羅生門，清華大學校長近日則透過校友信說明，「未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊」。對此，日本資深媒體人矢板明夫今（1日）在社群平台發文質疑，那躲在背後配合翁曉玲放話、攻擊曹興誠的是誰？

矢板明夫在臉書發文表示，關於曹興誠董事長30年前給清華大學捐款1500萬的羅生門事件，還在繼續燃燒。他指出，家醫科醫師楊斯棓昨日直接寫電子郵件詢問了清華大學物理系劉怡維主任，有關「顏晃徹通俗講座」的財源問題。

據了解，劉怡維教授透過臉書回覆，並公開發文聲明：「本人在此鄭重聲明，從未以個人或系主任身分代表清華大學物理系 ，發表任何有關嚴晃徹通俗講座。或嚴晃徹講座相關事宜的言論。個人認為，清華大學的教授、校友、或學生以學校捐款事宜，進行政治攻防都是一件極為不恰當的行為。」

矢板明夫說，感謝楊斯棓醫師和劉怡維教授的嚴謹態度，讓大家離這筆捐款的真相更近了一步。此外，矢板明夫也點出，清華大學的高為元校長向校友發表了公開信，說明清大的態度是「未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊」。

經過連日來各方的指認、回應，以及清大在校友信中的陳述，讓矢板明夫不禁質疑，那這幾天和國民黨立委翁曉玲一唱一和、再三放話說「沒有收到捐款」，配合在野黨攻擊曹興誠，企圖影響大罷免形勢的所謂「清大校方」，到底是誰？

矢板明夫強調，這個人躲在背後，從不具名，但每次都「代表清大」發言，正因為媒體都引述這個人的發言，才使清華大學陷入了嚴重的公關危機。

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