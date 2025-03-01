開第一槍！藍營罷綠受挫　沈富雄轟：朱立倫應辭黨主席

▲前立委沈富雄轟，朱立倫應為罷免綠委受挫的事，辭去黨主席一職。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中選會日前公布第一波大罷免第一階段連署書的審查結果，但據了解，罷免民進黨立委的9案第一階未通過門檻，雖可於10日內補件，但面對這樣的結果，藍營內部已爭論不休。對此，前立委沈富雄昨（28日）在TVBS《少康戰情室》痛批，罷國民黨立委的第一階段全過，罷民進黨立委則一面倒地沒過關，他認為，朱立倫不只要生氣，更應該辭去黨主席一職。

沈富雄在TVBS節目《少康戰情室》中表示，朱立倫讓他「擲筆三嘆」，當初指定要罷免民進黨立委伍麗華、陳瑩，大家還鼓掌認同，覺得可以罷得掉，結果不但這2人沒過，甚至一面倒地民進黨的都沒過關。

此外，沈富雄直指，罷國民黨立委的反而第一階段全過，現在還出來講風涼話的，都是跟黨主席辦公室有關的人，這些人幹嘛，不知羞恥嗎？

為此，沈富雄認為，朱立倫不只要生氣，更應辭去黨主席一職，不要對權位戀棧不捨，因為即使補件成功，臉也已經丟盡。

沈富雄點出，之前曹興誠和史書華的桃色風波，讓民進黨氣勢消退，但現在9個民進黨立委罷免案第一階段階未過，反倒讓國民黨再次居於劣勢，連裝個樣子都不會。

沈富雄強調，被點名到的立委紛紛回防去保護自己，「這是殘門敗戶、落魄大戶，沒用的膽小鬼」。最後，沈富雄直言，若讓他做榮譽黨主席，只要3個月的時間，保證國民黨翻身。