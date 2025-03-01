開告！藍罷團「幽靈連署」頻傳　王定宇：將協助1233名被造假者求償

▲民進黨立委王定宇，對藍營罷團疑似造假連署書之情事開告。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

中選會日前公布第一波罷免一階連署審查結果，據了解，9件未通過門檻的罷免案，皆為藍營罷團提出，且不合格率最高有40％，甚或每案皆藏有「幽靈連署」。對此，綠委王定宇今（1日）表示，他將協助1233名被造假者，對藍罷團提起民事求償加上刑事告發。

中選會日前公布第一波罷免案一階連署的審查結果，總計19案通過門檻，另有9案未達門檻，得於10日內補件。王定宇指出，9案未達門檻的案子，皆為藍營罷團的提案，人選則包括，蘇巧慧、蔡其昌、林俊憲、張宏陸、李坤城、伍麗華、林俊憲、陳冠廷與王定宇。

王定宇點出，9個未達連署門檻的案子中，不合格率最高的就屬綠委李坤城的罷免案達40％，在該案當中有「偽造情事」1份、「重複提案」8份、「幽靈連署」139份。

不過，王定宇進一步說明，若從份數來看，身為資深國防外交立委的他，藍罷團對他提出的罷免案，不合格數則是另類第一高票，共有1233份不合格，且「幽靈連署」也有99份。

為此，王定宇直指，中國國民黨黨工偽裝成公民團體，擔任「領銜人」，再用「偽造」的方式進行罷免連署，用違法的方式傷害民主和真正的公民團體，領銜人和背後的主謀都別想跑。

王定宇強調，無論是偽造文書罪、選罷法、個資法等，他都已經向台南地檢署告發，要求根據證據速辦嚴辦，絕不縱容，此外，也會協助1233位被造假的民眾一一向「領銜人」民事求償。