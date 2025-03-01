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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免綠委連1％門檻都沒達標？　郭正亮：藍營基層都非常生氣

立法院第九屆第2會期司法及法治委員會會議,郭正亮

▲前立委郭正亮透露，罷免綠營民代受挫，讓藍營基層非常生氣（資料照／記者李鍾泉攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

首波大罷免一階連署書審查結果日前出爐，據了解，9案與罷免綠營民代有關的提案，皆未通過門檻，且不合格率偏高，雖得於10日內補件，但已因此引發藍營內部炸鍋。對此，前立委郭正亮昨（28日）表示，一階門檻僅要1％，結果搞成這樣，有什麼問題？不過，他也點出，雖然藍營基層非常生氣，但讓大家有危機意識也好，要趕快亡羊補牢。

郭正亮昨在中天網路節目《林嘉源辣晚報》中提到，罷免案第一階段連署門檻僅要1％，結果藍營的罷團，竟然有9個罷免案沒過，連民進黨原住民選區立委陳瑩跟伍麗華也沒有到連署門檻，這像話嗎？這兩案甚至是國民黨主席朱立倫下的令，結果搞成這樣。

郭正亮進一步說明，民進黨立委張宏陸的罷免案也沒過，原本張宏陸跟國民黨立委葉元之，兩個板橋區的罷免案，可以產生共振，雙方陣營來大PK，這不是大家的共識嗎？

眼見當前的情勢，郭正亮直言，民進黨是所有明年要參選的議員都在動，國民黨難道沒有一堆人要參選議員嗎？叫你們的選民來連署，這有什麼問題嗎？

不過，郭正亮也說，未過門檻的罷免案還有10天可以補件，出這個紕漏也好，讓大家有危機感，雖然真的很多人都氣炸了，他認識的很多藍營基層都非常生氣，所以要趕快亡羊補牢。

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