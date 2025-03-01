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罷綠受挫？藍罷團曝戰略考量　「一開始就設定要爭取補件」

▲罷免民進黨立委吳思瑤案的召集人賴苡任 。（資料照／記者黃克翔攝）

▲罷免民進黨立委吳思瑤案的召集人賴苡任 。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中選會日前公布第一波罷免案一階審查結果，共計有19案通過門檻，另9案則得於10日內補件，然而據了解，未達提議門檻的9案，皆為罷免綠委的案子，此事被解讀成藍營罷團出師不利的徵兆。對此，罷免民進黨立委吳思瑤案的召集人賴苡任昨（28日）表示，自己跟中選會通話確認過，罷吳的案子非在這一波審查中，但他也請支持者不用擔心，因為一開始就是設定要爭取補件時間，用更多時間去整合資源。

賴苡任在中天網路節目《大新聞大爆掛》中提到，中選會公布第一波罷免案一階審查結果，計19案通過門檻，另外，有9案則得於10日內補件，但中選會沒有進一步指出這些案子分別是哪些人選。

為此，賴苡任親自去電中選會詢問，中選會告訴他，如果罷團沒有接到通知，那就不會是該罷團。賴苡任說明，中選會的作法是，公文寄出的那一刻，因為避免時差，它會先打電話給領銜人、召集人或聯絡人，這時候就會知道。

不過，賴苡任也質疑，若按照中選會的講法，沒有接到通知就不在這一波的名單裡面，但是罷免民進黨立委張宏陸、蘇巧慧等團隊，這些團隊也沒有接到中選會的通知，為什麼有在媒體披露的名單裡面？

因此，賴苡任認為，這樣就變成一個邏輯的謬誤，告訴罷團沒有接到通知就不用擔心，但是，同時有人在這一波當中，卻也一樣沒有接到通知，這到底是不是一個行政作業上面的疏失，這是他想提出的一點。

此外，賴苡任表示，因為有消息說，有人掌握了一些，所謂的獨家，聽到吳思瑤、吳沛憶也沒過，造成所有消息都非常混亂，所以，他跟中選會確認，得知吳思瑤跟吳沛憶皆不在這一波名單中。

但賴苡任也坦言，事實上，罷免吳思瑤或吳沛憶團隊，當時送件都是送高於門檻「一點」，其實心裡面就已經知道，應該是會進入到補件階段，這件事他必須要很誠實地跟所有支持者說。

舉例而言，賴苡任說，吳思瑤一階的門檻大約是2700份連署書，他送2836份，按照過去最好的紀錄，大約是剔除掉5％，所以，應該也是要進入補件階段。

賴苡任強調，他們2月初都還在連署，但2月6日跟2月8日就要送件，時間非常趕，卻只有4個人作業而已，所以，即便有收到3000多份，然而光造冊就要花很多時間。

賴苡任進一步指出，他們還要趕在跟罷藍團體的第一波，一起在同一個禮拜送件，所以，決定剛好過門檻就送，剩下等補件再繼續補，如果下禮拜真的沒過第一階段，各位支持者也不要太擔心，因為一開始設定的戰略目標，就是要爭取10日的補件日期，畢竟資源有限，所以希望時間拉長一點，有更多的時間可以去整合所有資源，因為罷藍團體去年6月就在宣傳了。

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