教育部禁「國防七子」交流　葛如鈞：應要有棍子、蘿蔔的平衡配套

▲立委葛如鈞。 （圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

教育部日前宣布，不採認大陸華僑大學、廣州暨南大學與北京華文學院等3校學歷，同時禁止合作交流，教育部長鄭英耀28日受訪時再證實，不宜與直屬陸方的「國防七子」共7所大學交流。國民黨立委葛如鈞認為，政府應該要有棍子與蘿蔔配套的平衡做法。

北京理工大學、南京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學及西北工業大學，全部都是中國大陸工業和信息化部直屬大學，由於各校專長均為科學研究，且偏重於國防、航空與軍事科學，因此被稱為「國防七子」或「國防七校」。

鄭英耀表示，雖然這些學校都是不錯的大學，但考量到與我方在交流時，關鍵技術可能被竊取，且陸方在進行合作上，可能帶有特定的政治目的，因此禁止交流。

葛如鈞指出，教育部宣布增加七所大學禁止交流，雖然鄰近國家例如日本，也有類似做法，但不會大張旗鼓宣布，注這種多做少說的態度，可能才是台灣應該學習的地方。

此外，葛如鈞也說，這種只有「對中禁止」而沒有「本地鼓勵」只有棍子沒贏蘿蔔的做法，可能也不符合台灣人民的利益。希望政府可以思考更加平衡、開放的措施來進行教育與科研的推展工作。

