66%大學教職員曾遭職場霸凌「怕報復不敢申訴」　立委要求調查

▲高教工會調查發現，高達66.4%大學教職員曾遭遇疑似霸凌或不法侵害。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

大學也有職場霸凌！高教工會調查發現，高達66.4%大學教職員曾遭遇疑似霸凌或不法侵害，85%加害者為主管，但因擔心反遭報復，僅有約23%選擇通報或申訴。高教工會提出3大改革重點，要求政府應明確規範大學職場霸淩或不法侵害處理程序，建立校外再申訴救濟管道，經通報申訴案需有效糾正與補救措施。立委范雲要求1個月內改革及完善相關規範與機制。

去年勞動部發生職場霸凌案後，引發社會各界關注。為了解大專職場霸凌，高教工會向全台大專校院教職員發起問卷調查，總共有577名大專受僱教職員工填答，並在今天與立委范雲一起公布調查結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高教工會表示，上述577名大專教職員中，高達66.4%表示自身曾遭遇過疑似霸凌或不法侵害經驗，等於每3人中就有2人曾有上述狀況，其中女性又高於男性，85%加害者為主管，其次有50%來自「同系所或同單位同仁」。另有超過76%填答者表示，曾聽聞過職場霸凌。

至於遭遇到霸凌或不法侵害類型，高教工會表示，主要集中在恐嚇、歧視等語言暴力，還有威脅、騷擾、辱罵等心理暴力。但上述受害教職員，僅有23%提出通報/申訴，高達74%教職員因「擔心通報或申訴後隱私與權益未受保障而反遭報復」，67.5%教職員則認為「不認為通報或申訴後情況可以獲得改善」。逾9成大專教職員認為現行防治計畫根本不足以保障其權益。

高教工會表示，上述狀況反應出大專各校現行對職場霸凌/不法侵害機制，幾乎完全無法被受害教職員所信賴。呼籲政府立即針對3點改革，首先是針對職場霸淩/不法侵害調查處理程序應明確化規範，其次是經通報申訴後即須採取有效的糾正與補救措施，最後是建立校外再申訴救濟管道。

針對高教工會調查，范雲指出，結果顯示在高教層級職場霸凌也非常嚴重，在577名填答者中，竟有383人親身遭遇職場霸凌，這是非常可怕數字，其中卻有近8成未提出申訴，僅約2成提出申訴，顯示連高社會地位的大學教授，都因害怕隱私及權益保障不足反被報復，或認為申訴機制無效、曾反映過卻未獲處理等，被霸凌卻無法求助。現行機制在大學各自為政、訂定不夠好的規定下，已造成職場霸凌機制空轉。

范雲也要求教育部，在一個月內發函調查檢核各大學規定、彙整近幾年職場霸凌案件，以研究解析高教特殊性，才能在勞動部及考試院修正職場霸凌母法後，盡速改革及完善大學校園職場霸凌相關規範與處理機制。