　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

66%大學教職員曾遭職場霸凌「怕報復不敢申訴」　立委要求調查

▲▼高教工會調查發現，高達66.4%大學教職員曾遭遇疑似霸凌或不法侵害。（圖／高教工會提供）

▲高教工會調查發現，高達66.4%大學教職員曾遭遇疑似霸凌或不法侵害。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

大學也有職場霸凌！高教工會調查發現，高達66.4%大學教職員曾遭遇疑似霸凌或不法侵害，85%加害者為主管，但因擔心反遭報復，僅有約23%選擇通報或申訴。高教工會提出3大改革重點，要求政府應明確規範大學職場霸淩或不法侵害處理程序，建立校外再申訴救濟管道，經通報申訴案需有效糾正與補救措施。立委范雲要求1個月內改革及完善相關規範與機制。

去年勞動部發生職場霸凌案後，引發社會各界關注。為了解大專職場霸凌，高教工會向全台大專校院教職員發起問卷調查，總共有577名大專受僱教職員工填答，並在今天與立委范雲一起公布調查結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高教工會表示，上述577名大專教職員中，高達66.4%表示自身曾遭遇過疑似霸凌或不法侵害經驗，等於每3人中就有2人曾有上述狀況，其中女性又高於男性，85%加害者為主管，其次有50%來自「同系所或同單位同仁」。另有超過76%填答者表示，曾聽聞過職場霸凌。

至於遭遇到霸凌或不法侵害類型，高教工會表示，主要集中在恐嚇、歧視等語言暴力，還有威脅、騷擾、辱罵等心理暴力。但上述受害教職員，僅有23%提出通報/申訴，高達74%教職員因「擔心通報或申訴後隱私與權益未受保障而反遭報復」，67.5%教職員則認為「不認為通報或申訴後情況可以獲得改善」。逾9成大專教職員認為現行防治計畫根本不足以保障其權益。

高教工會表示，上述狀況反應出大專各校現行對職場霸凌/不法侵害機制，幾乎完全無法被受害教職員所信賴。呼籲政府立即針對3點改革，首先是針對職場霸淩/不法侵害調查處理程序應明確化規範，其次是經通報申訴後即須採取有效的糾正與補救措施，最後是建立校外再申訴救濟管道。

針對高教工會調查，范雲指出，結果顯示在高教層級職場霸凌也非常嚴重，在577名填答者中，竟有383人親身遭遇職場霸凌，這是非常可怕數字，其中卻有近8成未提出申訴，僅約2成提出申訴，顯示連高社會地位的大學教授，都因害怕隱私及權益保障不足反被報復，或認為申訴機制無效、曾反映過卻未獲處理等，被霸凌卻無法求助。現行機制在大學各自為政、訂定不夠好的規定下，已造成職場霸凌機制空轉。

范雲也要求教育部，在一個月內發函調查檢核各大學規定、彙整近幾年職場霸凌案件，以研究解析高教特殊性，才能在勞動部及考試院修正職場霸凌母法後，盡速改革及完善大學校園職場霸凌相關規範與處理機制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／西濱嚴重車禍！司機噴飛墜橋　血流滿地慘死
砂石車正面猛撞機車！夫妻1死1傷　驚悚畫面曝
王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻
陳偉殷美日通算96勝、大聯盟勝投數僅次王建民　寫下5個「第一
快訊／台中38歲女12樓墜中庭亡　巨大聲響嚇壞住戶
獨／80歲凌峰重新站起來　小31歲嬌妻「小竇」正式曝光
孫易磊登大聯盟官網！　高中教練感動：天花板還沒到頂
WBCQ誰的表現最驚喜？　一票被他圈粉：大場面選手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「追分成功車票」助攻中華隊！台鐵賽前趕製60張給球員　網：想買

畢卡索展、街頭藝術節…　盤點香港春季十大藝文盛事

「北投阿婆甜不辣」闆娘遭夫羞辱25年　威脅淨身出戶：不分妳一毛錢

明年WBC「最想看中華隊去哪一組」　網見名單炸鍋：別再打日韓了

WBCQ誰的表現最讓人驚喜？　一票人被他圈粉：大場面選手

都是6比3　「WBCQ西班牙、12強韓國」哪隊比較強？網一面倒：很黏

66%大學教職員曾遭職場霸凌「怕報復不敢申訴」　立委要求調查

《外傷重症中心》 看完鬧劇荒？網推10部必追日韓醫療劇　快收進片單

罕見天象別錯過！228連假合歡山賞「七星連珠」　賞星全攻略曝

中華隊闖進2026經典賽！網分析賽程：交手這2國最地獄

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

「追分成功車票」助攻中華隊！台鐵賽前趕製60張給球員　網：想買

畢卡索展、街頭藝術節…　盤點香港春季十大藝文盛事

「北投阿婆甜不辣」闆娘遭夫羞辱25年　威脅淨身出戶：不分妳一毛錢

明年WBC「最想看中華隊去哪一組」　網見名單炸鍋：別再打日韓了

WBCQ誰的表現最讓人驚喜？　一票人被他圈粉：大場面選手

都是6比3　「WBCQ西班牙、12強韓國」哪隊比較強？網一面倒：很黏

66%大學教職員曾遭職場霸凌「怕報復不敢申訴」　立委要求調查

《外傷重症中心》 看完鬧劇荒？網推10部必追日韓醫療劇　快收進片單

罕見天象別錯過！228連假合歡山賞「七星連珠」　賞星全攻略曝

中華隊闖進2026經典賽！網分析賽程：交手這2國最地獄

迎向第30屆里程碑　今年工具機展整合創新、智造未來

勞動部廉政宣導　主任檢察官蔡佰達親授避雷心法

挺過諾羅病毒！穀保高一饒又語扛先發　4局無失分仍求進步

林岱樺涉貪　同派系大老直呼不相信：盼檢調依法處理勿草率

迪士尼樂園「2熱門設施」取消虛擬排隊　遊客嘆：等到天荒地老

嘉義警「趁休假賣安非他命」被逮！2大過免職　法院裁定羈押禁見

快訊／台股收盤大漲116.83點　台積電漲5元至1060

台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍　落成啟用

美光首款採1γ製程DDR5出貨驗證　未來在台灣及日本廣島量產

快訊／西濱大園段聯結車撞護欄！司機噴飛墜橋　血流滿地慘死

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

生活熱門新聞

今變天！　全台有雨時間曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解

「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

「春雷雨」要來了　下波冷氣團回冬

台南Josh發功！外國球評：台灣1位男士有詛咒

頭獎得主從未現身？網傳陰謀論　釣出中獎人留言

台南Josh發文「功成身退」　萬人道謝

今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

曾峻岳直球對決！網見「1細節」讚捕手有料

把握好天氣！　恐「對流雨大降溫」時間曝

「16歲高中妹妹」在哪　名醫發文尋人

大媽搶公車博愛座！　怒嗆「我有上海護照」：台灣爛地方

更多熱門

相關新聞

學生被性侵還要向狼師道歉　監察院糾正台灣戲曲學院、教育部

學生被性侵還要向狼師道歉　監察院糾正台灣戲曲學院、教育部

監察院調查國立臺灣戲曲學院處理92年及97年間教師對未成年學生多起性侵害事件，當中涉及「吃案」及「被害學生向加害者道歉」等嚴重違失，且教育部未持續追蹤，致加害人持續性侵及接觸學生，並縱容教師及高年級學生暴力對待弱勢學生，因此監察委員紀惠容、范巽綠提案糾正教育部及國立臺灣戲曲學院。

私校盼「20年投資禁令」鬆綁　教育部點頭3個月內修法

私校盼「20年投資禁令」鬆綁　教育部點頭3個月內修法

廣州暨南大學被剔除認可名單　教育部：已就讀學生學歷仍承認

廣州暨南大學被剔除認可名單　教育部：已就讀學生學歷仍承認

0121地震災損楠西國中重建獲教育部專案補助

0121地震災損楠西國中重建獲教育部專案補助

校園霸凌人次5年增6倍！　國民黨智庫示警：政府應速提對策

校園霸凌人次5年增6倍！　國民黨智庫示警：政府應速提對策

關鍵字：

霸凌高教工會范雲大學教職員工教育部

讀者迴響

熱門新聞

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

「再見了，我的投手丘」陳偉殷退休

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

Melody離婚2年「新歡首曝光」

Melody新歡起底竟然是MIT學霸　

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面