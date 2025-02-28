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教育部再禁大陸7所軍工大學交流　鄭英耀：避免關鍵技術被竊取

▲▼教育部長鄭英耀 立法院司法法制委員會 聯訪 陸生來台相關爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭英耀指北京理工大學等7所與大陸國防軍事工業密切關連的大學，同樣禁止交流。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

繼宣布禁止我國公私立大學與中國廣州暨南大學等3校進行交流合作，教育部長鄭英耀接受媒體專訪時，提及北京理工大學等7所與大陸國防軍事工業密切關連的大學，俗稱「國防七子」，雖然都是很不錯學校，但為了保護我方核心關鍵技術及科研成果，「同樣是禁止交流」。

為了避免學生遭到統戰，鄭英耀上周表示，包括華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校，因為受到中國統戰部直接管轄大學，帶有非關教育之特定目的，基於國家安全及保護我國青少年，禁止我國大學與上述3校交流合作，並禁止我國高中職鼓勵學生前往就讀，學歷也不會採認，學校如不配合將扣減獎補助款。

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教育部長鄭英耀接受《自由時報》「官我什麼事」節目專訪時說，提及除了上述3所之外，對岸俗稱「國防七子」的7所學校，包括北京理工大學、南京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學及西北工業大學，為了避免關鍵技術可能被竊取，同樣禁止交流。

鄭英耀在訪問中表示，上述對岸7校雖然都在學歷認可名冊中，但都具有黨政軍屬性，我國大學校院若和其合作可能帶有特定目的，為了學生學習權益及保障我方核心關鍵技術及科研成果，不宜交流與合作。

此外，包括中國人民解放軍的國防科技大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學等3所軍事學校，鄭英耀認為，雖然也都是陸方985、211等重點工程學校，但同樣是黨政軍屬性，自始至終都沒有被我方認證學歷。

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