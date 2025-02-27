全國中小學「菜市場校名」揭曉！前5名曝光　中正蟬聯第1

▲教育部統計，全國各國中小最常用的校名為「中正」。圖為北市中山區中正國小校門。（圖／翻攝自google maps）

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教育部統計，國小、國中最常用校名統計，全國有18所中正國小，成為國小菜市場名第一名，其餘依序為中山、成功、大同、信義。國中部分，中正仍位居第一，共有7所，後續名次為中山、忠孝、三民、成功。中正跟中山成為國小跟國中菜市場名冠亞軍。

全國各地常見中正、中山等國小，校際競賽時常會出現校名相同的情況。教育部統計，全國國小同名的第一名為中正國小，全台共有18所，學生總數14810人、佔全國校數比0.69％、佔全國學生數比1.22％。第二名為中山，共16所13741人、佔全國校數比0.61％、1.13％。第三名為成功國小，共16所7048人、佔全國校數比0.61％、0.58％。第四名大同，共15所9392人，佔全國校數比0.57％0.78％。第五名為信義，共14所10292人、佔全國校數比0.53％、佔全國學生數比1.22％0.85％。

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國中最常見校名中正國中，共7所5991人、佔全國校數比0.95％、佔全國學生數比1.46％。第二名為中山，共6所、學生總數6079人、佔全國校數比0.82％、佔全國學生數比1.48％。第三名為忠孝，共5所、學生總數2919人、佔全國校數比0.68％、佔全國學生數比0.71％。第四名為三民，共4所、學生總數3612人、佔全國校數比0.54％、佔全國學生數比0.88％。第五名為三民，共4所、學生總數3417人、佔全國校數比0.54％、佔全國學生數比0.83％。

其餘常見的國小校名還有新興、仁愛、復興、忠孝、太平等。國中常見校名則有自強、信義、建國、大成、仁愛；顯示國中小常見校名前五名大同小異，第五至十名則各有不同。

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