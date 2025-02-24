學生被性侵還要向狼師道歉　監察院糾正台灣戲曲學院、教育部

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

監察院調查國立臺灣戲曲學院處理92年及97年間教師對未成年學生多起性侵害事件，當中涉及「吃案」及「被害學生向加害者道歉」等嚴重違失，且教育部未持續追蹤，致加害人持續性侵及接觸學生，並縱容教師及高年級學生暴力對待弱勢學生，因此監察委員紀惠容、范巽綠提案糾正教育部及國立臺灣戲曲學院。

早於93年、98年間戲曲學院即收到學生反映及檢舉多位學生遭到李菄峻（下稱李師）性侵害一事，但是戲曲學院卻未妥適處理、教育部亦未持續追蹤，以致李師利用權勢持續性侵學生，甚至發生受害學生向李師道歉、李師要求受害者下跪道歉等離譜行徑。

監察委員紀惠容、范巽綠指出，戲曲學院98年間處理李師涉校園性別事件，因程序瑕疵及未釐清案情等原因，曾遭教育部4次退回，99年9月並函請戲曲學院「依法律之規定處理完成」，惟後續因該部稱當時編制之訓育委員會「人力不足」、「未有明列性別平等教育之業務職掌」而未持續追蹤並妥予處置，使性別案件懸宕逾15年始有處理結果，教育部督導不周且未議處違失人員，核有違失。

糾正案文指出，戲曲學院98年間處理李師涉校園性別事件，有「輔導組長私下約談相關老師及學生」、「被害人於調查會議結束後接獲行為人電話責罵」等情，均於法不合並違反調查程序；又時任鄭校長等主管及承辦人員於98年8月25日將案件簽結後，教育部以仍有疑點未釐清且程序不符規定為由多次退回，嗣99年7月7日，調查報告書因戲曲學院性平會外聘委員陳律師，提出具爭議之法律意見，竟2次未能通過審議，至同年8月30日由游副校長代行，將該校性平會「未通過調查報告書」之結果函報教育部，未即時阻斷加害人行為，使李師利用權勢關係持續性侵學生，甚至要求受害者下跪道歉，嚴重戕害學生身心健康，且調查小組成員王學彥（下稱王師，97學年時任該校主任祕書）涉112年性騷擾女學生遭解聘，顯示該校處理性別事件過程有多項違失。

調查報告指出，戲曲學院劉師曾接受被害學生求助，並於93年3月5日對受害學生訪談，據教育部查復訪談紀錄及受害狀況手繪圖，指出李師92年7月至12月間，於「苗栗○○學苑」對14歲之住宿學生性侵，惟查，93年4月3日凌晨之電話紀錄，行為人李師竟質問被害學生為何跟其他老師申訴，被害學生被迫只能向加害人李師說「很對不起」。

糾正案文另指出，經教育部督導該校清查，戲曲學院遺失93年至113年校園性別案件學生獎懲相關機密資料，確有多案未通報、未調查、調查報告及會議紀錄及資料佚失等情事，核有洩密風險並違反檔案法等相關規定之違失。 監察委員於調查過程中接獲檢舉，表示戲曲學院王師疑仍持續「帶團出國接觸學生」及李師疑「借名或冒名演出」，經查閱相關檢舉資料及個人網頁，王師113年7月間仍帶團出國，且成員包含女學生。文化部、教育部允應持續關注李師及王師，是否以本人名義、借名或冒名演出及接觸學生之妥適性。

另戲曲學院反映，該校係獨一無二傳統戲曲人才培育學校，重視基本功，國中小階段課程與現行課程綱要落差甚大，高職以下學制自早晨連續至夜間之傳統戲曲人才訓練模式、術科練習方式及時段，實難依照108課綱規範進行扎實之基本功培育，宜依「藝術教育法」設計適合之課程，此點須由國教署、臺北市政府教育局及該校儘速協調並達成共識，以利該校培育傳統戲曲人才之設校本意。