　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學生被性侵還要向狼師道歉　監察院糾正台灣戲曲學院、教育部

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

監察院調查國立臺灣戲曲學院處理92年及97年間教師對未成年學生多起性侵害事件，當中涉及「吃案」及「被害學生向加害者道歉」等嚴重違失，且教育部未持續追蹤，致加害人持續性侵及接觸學生，並縱容教師及高年級學生暴力對待弱勢學生，因此監察委員紀惠容、范巽綠提案糾正教育部及國立臺灣戲曲學院。

早於93年、98年間戲曲學院即收到學生反映及檢舉多位學生遭到李菄峻（下稱李師）性侵害一事，但是戲曲學院卻未妥適處理、教育部亦未持續追蹤，以致李師利用權勢持續性侵學生，甚至發生受害學生向李師道歉、李師要求受害者下跪道歉等離譜行徑。

監察委員紀惠容、范巽綠指出，戲曲學院98年間處理李師涉校園性別事件，因程序瑕疵及未釐清案情等原因，曾遭教育部4次退回，99年9月並函請戲曲學院「依法律之規定處理完成」，惟後續因該部稱當時編制之訓育委員會「人力不足」、「未有明列性別平等教育之業務職掌」而未持續追蹤並妥予處置，使性別案件懸宕逾15年始有處理結果，教育部督導不周且未議處違失人員，核有違失。

糾正案文指出，戲曲學院98年間處理李師涉校園性別事件，有「輔導組長私下約談相關老師及學生」、「被害人於調查會議結束後接獲行為人電話責罵」等情，均於法不合並違反調查程序；又時任鄭校長等主管及承辦人員於98年8月25日將案件簽結後，教育部以仍有疑點未釐清且程序不符規定為由多次退回，嗣99年7月7日，調查報告書因戲曲學院性平會外聘委員陳律師，提出具爭議之法律意見，竟2次未能通過審議，至同年8月30日由游副校長代行，將該校性平會「未通過調查報告書」之結果函報教育部，未即時阻斷加害人行為，使李師利用權勢關係持續性侵學生，甚至要求受害者下跪道歉，嚴重戕害學生身心健康，且調查小組成員王學彥（下稱王師，97學年時任該校主任祕書）涉112年性騷擾女學生遭解聘，顯示該校處理性別事件過程有多項違失。

調查報告指出，戲曲學院劉師曾接受被害學生求助，並於93年3月5日對受害學生訪談，據教育部查復訪談紀錄及受害狀況手繪圖，指出李師92年7月至12月間，於「苗栗○○學苑」對14歲之住宿學生性侵，惟查，93年4月3日凌晨之電話紀錄，行為人李師竟質問被害學生為何跟其他老師申訴，被害學生被迫只能向加害人李師說「很對不起」。

糾正案文另指出，經教育部督導該校清查，戲曲學院遺失93年至113年校園性別案件學生獎懲相關機密資料，確有多案未通報、未調查、調查報告及會議紀錄及資料佚失等情事，核有洩密風險並違反檔案法等相關規定之違失。 監察委員於調查過程中接獲檢舉，表示戲曲學院王師疑仍持續「帶團出國接觸學生」及李師疑「借名或冒名演出」，經查閱相關檢舉資料及個人網頁，王師113年7月間仍帶團出國，且成員包含女學生。文化部、教育部允應持續關注李師及王師，是否以本人名義、借名或冒名演出及接觸學生之妥適性。

另戲曲學院反映，該校係獨一無二傳統戲曲人才培育學校，重視基本功，國中小階段課程與現行課程綱要落差甚大，高職以下學制自早晨連續至夜間之傳統戲曲人才訓練模式、術科練習方式及時段，實難依照108課綱規範進行扎實之基本功培育，宜依「藝術教育法」設計適合之課程，此點須由國教署、臺北市政府教育局及該校儘速協調並達成共識，以利該校培育傳統戲曲人才之設校本意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩中20億有多難？「1程式」爆紅超勸世　大票人苦笑：我醒
快訊／陸軍遙控靶墜毀台南市區　民宅屋頂採光罩被砸出大洞
快訊／習近平、普丁通話內容曝光！
李威改列被告！施暴致死串證錄音檔曝光
強烈冷氣團達標！最凍「跌破10度」　下波甩雨時間出爐
威力彩飆20億！「4生肖」財神眷顧　命理師曝中獎絕招
WBCQ附加賽復仇拚晉級　專家揭對戰西班牙最佳投手組合

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

學生被性侵還要向狼師道歉　監察院糾正台灣戲曲學院、教育部

緊咬賴清德綠委烤肉趴花公帑　凌濤秀菜單：人民買單高達17.8萬

韓國瑜赴新竹弔唁柯爸　喊話法務部：讓柯文哲見父親最後一面

迎戰大罷免！朱立倫警告不分區「別鬧事」　要區域藍委勿窮緊張

柯文哲奔喪不能指定日期　翟本喬秀申請書批「這欄假的嗎」反遭打臉

最新民調！逾8成反對台積電先進製程移美　85.6%認川普關稅刀砍台灣

內政部修法「罷免領銜人、被罷免者得收政治獻金」　草案已送行政院審議

勞動節、教師節列國定假日？　內政部：公教與勞工放假數已趨一致

藍新會期拚民生　綠喊話：挽回民意最好切入點是總預算覆議案

急診塞爆！賴清德開烤肉趴　民眾黨團酸：賴門酒肉臭路有病死骨

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

上廁所不用貓砂！橘貓直接上馬桶解放...舒服完不忘轉頭：幫偶沖水～

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

學生被性侵還要向狼師道歉　監察院糾正台灣戲曲學院、教育部

緊咬賴清德綠委烤肉趴花公帑　凌濤秀菜單：人民買單高達17.8萬

韓國瑜赴新竹弔唁柯爸　喊話法務部：讓柯文哲見父親最後一面

迎戰大罷免！朱立倫警告不分區「別鬧事」　要區域藍委勿窮緊張

柯文哲奔喪不能指定日期　翟本喬秀申請書批「這欄假的嗎」反遭打臉

最新民調！逾8成反對台積電先進製程移美　85.6%認川普關稅刀砍台灣

內政部修法「罷免領銜人、被罷免者得收政治獻金」　草案已送行政院審議

勞動節、教師節列國定假日？　內政部：公教與勞工放假數已趨一致

藍新會期拚民生　綠喊話：挽回民意最好切入點是總預算覆議案

急診塞爆！賴清德開烤肉趴　民眾黨團酸：賴門酒肉臭路有病死骨

饒慶鈴率團出訪帛琉　積極推動南島文化國際交流

竹科人曝上班實景「自家車庫先塞20分」　在地：外圍買房者漸多

全美房貸利率降！　再融資申請量衝4個月新高

他繞台灣半圈到台南幫修繕　玉井阿嬤感動哭了：震後住得怕怕的

蘇一峰譙急診塞床是業力爆發　開轟林靜儀「次長當到跟側翼一樣」

快訊／陸軍遙控靶墜毀台南市區　民宅屋頂採光罩被砸出大洞

安格斯12星座一周運勢2／24-3／2　牡羊魅力爆發、摩羯最忌「死腦筋」

李棟旭預告片「比193cm李光洙高」　觀眾拉進一看笑翻：地上有箱子

台東空氣品質全國第一　連續11年保持最優紀錄

快訊／習普通話內容曝光！　陸官媒：普丁介紹「俄美接觸最新情況」

周杰倫助陣五月天演唱會　「當嘉賓是工作」讓阿信走心

政治熱門新聞

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

醫曝急診壅塞反被嗆　她盼撤換林靜儀

柯奔喪不能指定時間　陳佩琪：什麼世界

「藍8綠4」立委危險名單曝！　最可能進入罷免二階

柯不能指定日期　他秀申請書反遭打臉

再嗆「謝寒冰的幕後黑手就是中共」　曹興誠宣布懸賞1千萬找線索

高雄豬腳店停業竟惹到綠粉！486：廢物倒了最好

勞動節、教師節列國定假日？　內政部：公教與勞工放假數已趨一致

迎戰大罷免　朱立倫警告不分區藍委別鬧事

美麗島民調／賴清德不信任度40.5%、不滿意施政41.7%　再創就任新高

軍方洩美軍現役少將現身兵推照片　他：嚇阻性訊息給北京！別蠢動

韓國瑜赴新竹弔唁柯爸　喊話法務部：讓柯文哲見父親最後一面

陳佩琪喊「要司法公平對待」　律師列2點反擊：法盲發文無助柯文哲

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

更多熱門

相關新聞

13歲淪性奴！印度少女「5年遭64男性侵」

13歲淪性奴！印度少女「5年遭64男性侵」

印度南部喀拉拉邦爆出一起離譜事件，一名屬於賤民（Dalit）階級的少女控訴，13歲至今5年來遭多達64名男子性侵，包括同學、鄰居、教練、親戚和陌生人。警方現已逮捕其中58人，但有部分嫌犯已逃出境外。

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

私校盼「20年投資禁令」鬆綁　教育部點頭3個月內修法

私校盼「20年投資禁令」鬆綁　教育部點頭3個月內修法

監察院將提憲法訴訟　黃國昌：自取其辱

監察院將提憲法訴訟　黃國昌：自取其辱

廣州暨南大學被剔除認可名單　教育部：已就讀學生學歷仍承認

廣州暨南大學被剔除認可名單　教育部：已就讀學生學歷仍承認

關鍵字：

性侵戲曲學院教育部監察院

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

103分長片全是「小優黑歷史」！6女星受害　

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

高雄病患「一路北上」找ICU床位！最終敗血症亡

即／台中勤美誠品驚傳墜樓！男子當場死亡

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面