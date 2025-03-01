美國務院宣布：終止「修復烏克蘭電網」援助計畫　

▲烏克蘭工人正試圖修復因遭俄羅斯攻擊而損壞的電網。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普2月28日在白宮爆發口角衝突。在此之前，美國國務院於本週終止了一項由國際開發署（USAID）推動，旨在幫助烏克蘭修復電網的「烏克蘭能源安全計畫」，這項決定可能對烏克蘭帶來嚴重影響。

根據NBC報導，戰爭爆發3年以來，俄軍持續攻擊烏克蘭能源設施，尤其集中在電力系統，導致烏克蘭部分地區在夜間被迫實施停電。如今，美國務院於本周宣布終止USAID的「烏克蘭能源安全計畫」（Ukraine Energy Security Project），並大幅縮減在烏克蘭的業務規模。

一名參與USAID烏克蘭任務的官員表示，「這將嚴重削弱本屆政府在停火談判中的籌碼，並向俄羅斯釋放出我們不在乎烏克蘭，也不在乎過去投入的資金的訊號。」官員提到，「俄羅斯在烏克蘭發動的是雙重戰爭——不僅是軍事戰爭，還包括經濟戰爭。他們正試圖壓垮烏克蘭的經濟。」

在川普政府最新決策前，USAID共有64名美國政府雇員及承包商駐守烏克蘭。然而，川普政府要求USAID全球大多數工作人員休行政假，並要求非「關鍵」人員返回美國後，該機構預計僅剩8名人員留在烏克蘭。

兩名USAID官員警告，該機構撤出烏克蘭，將使該國電網在冬季最嚴峻的時期更加脆弱，無法抵擋俄軍進一步的飛彈攻擊。

美國國務院發言人未立即對此事發表評論。