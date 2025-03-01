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川普、澤倫斯基白宮對罵！馬斯克加入戰局：美國的3500億去哪了

▲▼澤倫斯基、馬斯克。（組圖／路透）

▲澤倫斯基與川普在白宮掀起罵戰，馬斯克趁機表示，是時候查查美國對烏克蘭的巨額援助流向。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會談時爆發激烈口角，導致礦產協議談判破裂。會後，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在社群平台X發表多篇貼文，表達對此次衝突的看法，並質疑美國對烏克蘭的巨額援助流向。

綜合外媒報導，川普28日在白宮與澤倫斯基會面時，當場斥責對方「拿數百萬人的生命冒險」，並警告其行為可能引發第三次世界大戰。副總統范斯也插嘴批評澤倫斯基當著美國媒體的面發表訴求是對美的不尊重，「你應該向川普政府表達感謝。」隨後，澤倫斯基憤而離開白宮，拒絕簽署涉及美國援助條件的關鍵礦產協議。

在會談中，川普強調美國已向烏克蘭提供大規模軍援，並直接點名前總統拜登為「愚蠢的總統」，指其政府已向烏克蘭提供3500億美元支持。他進一步表示，若無美國提供軍事裝備，這場戰爭「2周內就會結束」。澤倫斯基則反駁，俄羅斯總統普丁自2014年佔領克里米亞後，持續對烏克蘭發動攻擊，並違反停火協議，導致烏克蘭局勢惡化。

對於這場爭端，馬斯克在X上回應網友評論，簡單表示「準確無誤」，還聲稱「是時候找出美國為烏克蘭提供的數千億美元到底去了哪裡」。他同時分享了一段川普抵達白宮時調侃澤倫斯基服裝的影片，表示「哦看，你盛裝打扮了」，並附上一個哭笑不得的表情符號，暗示自己對澤倫斯基不以為然。

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