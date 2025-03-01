白宮罵戰是份大禮！俄羅斯諷澤倫斯基「無禮的蠢豬」：他罪有應得

▲川普與澤倫斯基在白宮對罵，俄羅斯嘲諷澤倫斯基罪有應得，還認為這是送給莫斯科的大禮。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發激烈口角，引發國際震驚，不過烏克蘭的對手俄羅斯則樂見這一劇情發展，嘲諷澤倫斯基「罪有應得」，還認為這場外交衝突是「送給莫斯科的大禮」，澤倫斯基遭「當面羞辱」將進一步削弱其國際地位。

據路透社報導，俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）在Telegram表示，「這頭無禮的蠢豬終於在白宮受到一記狠狠的巴掌，川普是正確的」，同時還強調「基輔政權正用第三次世界大戰來賭博」，呼籲國際聽從莫斯科長期以來的主張，停止對烏克蘭的軍事援助。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）則表示，川普與范斯在這場辯論中克制自己沒有攻擊澤倫斯基「是個奇蹟」，還批評澤倫斯基對美國的援助「忘恩負義」。克里姆林宮的強硬派民族主義電視評論員索洛維約夫（Vladimir Solovyov）則趁勢推出特別節目，標題為「澤倫斯基在白宮的政治自殺」。

▲美烏雙方的會面最後不歡而散。（圖／路透）

長期以來，俄羅斯一直將澤倫斯基描繪成一個不穩定且極度自戀的美國傀儡，聲稱他被前拜登政府利用，試圖透過「戰到最後一個烏克蘭人」來對莫斯科造成戰略失敗。然而，澤倫斯基否認了上述描述，表示他正在烏克蘭盟友的幫助下，竭盡所能保護祖國免受俄羅斯攻擊。

俄羅斯官員普遍認為，美烏28日的這場罵戰暴露了烏克蘭政府的脆弱，同時強調西方對基輔的支持正逐漸瓦解。隨著川普與莫斯科的關係可能​​迅速回暖，烏克蘭與歐洲盟友開始擔憂美俄可能私下達成協議，損害烏克蘭的安全利益。

前克宮顧問馬科夫（Sergei Markov）認為，白宮這場外交爭執可能成為加速澤倫斯基政治生涯結束的契機，因為俄方官員普遍認為與其他領導人達成和平協議會更容易。俄羅斯上議院副議長科薩切夫（Konstantin Kosachyov）則表示，這場激辯讓澤倫斯基「顏面盡失」，未來在國際社會的處境恐更加艱難。