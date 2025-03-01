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前車加油ING「路太窄她硬要過」壞撞門　法官怒了判賠4萬5

▲▼加油站,深夜。（圖／Pixabay）

▲前車開門無過失！後車未注意路況，判賠4萬5000元。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

梁姓男子於2024年10月8日晚間8時許，駕車到基隆市東明路加油站加油，當他將車停妥在停車格後，因開啟駕駛座車門，遭後方由黃女駕駛的車子撞上，導致梁的車門受損。梁男因此向黃女提出損害賠償告訴。法官認定，梁男停車加油後，旁邊空間太過狹窄，黃女卻硬過，應負損害賠償責任，判黃女須賠償梁男4萬5000元。

梁男主張，他已將車輛停妥準備加油，後方車輛突然撞上導致他車門受損，黃女應負侵權行為損害賠償責任。然而，黃女否認有過失，並反駁稱梁男開啟車門時未注意後方來車，也有過失。

法官審理後認為，梁男將車子停妥後，黃女才駕車行經停車格左側，並撞上梁車車門。根據勘驗影片，梁男車子左側緊鄰花圃，左前方已碰撞花圃旁的黃色警示柱，且近一半車身已駛入停車格，當時的空間不足以供汽車通行，梁男無法預見有車輛會從該處通過，因此梁男並無違規行為或疏未注意的情形。

法官進一步說明，雖然事故發生地點並非《道路交通管理處罰條例》第3條第1款所規定的道路，但車輛在加油站內行駛時，仍應遵守《道路交通安全規則》相關規定，確保行車安全。根據《道路交通安全規則》，駕駛人應注意車前狀況及兩車併行間隔，並隨時採取必要的安全措施。

綜上所述，法官認定，黃女未注意車前狀況，違反《道路交通安全規則》，與B車的損害有因果關係，應負損害賠償責任。最終判決黃女須賠償梁男新台幣4萬5000元。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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