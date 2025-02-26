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女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存　鄰居震驚未聞異味

▲▼公寓,老公寓,住宅,房子。（圖／unsplash）

▲新北瑞芳母伴屍6年，冷氣保存女兒遺體，因不堪經濟壓力，事件才曝光。（圖／示意圖與本案無關／unsplash）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區一名李姓女子（53歲／61年次）於6年前去世，其母親（75歲／39年次）因女兒生前遺願「死後7年才要下葬」，便將遺體存放在家中房間，並全年24小時開冷氣保存，與其相伴至今。近日，李母因經濟困難，無力繼續支付電費，向社工透露此事，才使情況曝光。檢方於26日進行相驗，初步排除他殺可能，預定3月3日解剖，進一步釐清死因。

瑞芳警分局表示，他們接獲社會局通報後前往現場，發現李女已成為乾屍。警方隨即封鎖現場進行調查，並通報檢方進行相驗。李母約在7、8年前購入現居的5層樓公寓中的3樓，平時獨居，鄰居並不曉得她與女兒同住的情況。

瑞芳區吉安里長謝永昌表示，曾嘗試訪問該戶，但因公寓無電鈴，李母也不常與人交流，所以未見過李女，但之前見過李母。他回憶，里辦公處2024年發現李母未領取重陽節敬老禮金，多次前往其住處，卻無人回應。後來，里幹事透過電話聯繫上李母，當時她的回答一切正常，因此未察覺異狀。

據了解，李母在女兒去世後，將遺體置於房間內，持續24小時開啟冷氣保存，還每天擦拭遺體。近日，李母疑似中風，無法繼續照料遺體，加上經濟壓力，才向志工透露實情。檢方根據現場情況和李母的證詞，初步排除他殺。

鄰居對於李母將女兒遺體存放家中長達6年感到震驚，表示未曾聞到任何異味。葬儀社人員在協助處理後事時，發現李女的遺體已成為乾屍，且外層似乎塗有油劑，加上持續的冷氣作用，使得外界未能察覺異常。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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