5年沒碰女人！摩鐵激戰「和女兒同年」小三　人夫爽喊：好滿足

▲桃園一名人夫和女同事上摩鐵，兩人被正宮告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名人夫在寺廟任職，卻偷吃和自己女兒一樣大的已婚女同事，約她上摩鐵後，還開心傳訊表示「我5年沒碰女人，突然碰到妳，好滿足」，兩人姦情曝光後，被正宮告上法院。桃園地院審理，判兩人侵害配偶權，應連帶賠償45萬。可上訴。

正宮指控，她和丈夫阿雄(化名)在32年前結婚，中間一度因阿雄外遇離婚，而後兩人又再婚，沒想到阿雄卻不知悔改，偷吃同樣在宮廟任職的人妻小美(化名)，兩人從去年5月到7月間互相關心、調情及曖昧，多次出遊而深夜未歸，還一起上摩鐵，直到去年6月25日阿雄又和小美出遊，隔日凌晨返家時，被小美的丈夫發現姦情，儘管阿雄遭小美丈夫拿鐮刀攻擊並打破車窗、痛毆，兩人仍繼續交往，而她得知阿雄婚外情後，精神大受打擊，提告對阿雄和小美求償60萬元。

正宮也拿出阿雄和小美的訊息對話作為證據，內容包含「房子的問題，趕快跟我講，我幫妳安排…只要一台代步車就買一台，我這邊可以拿錢出來」、「盡量幫妳、教妳，就覺得心裡蠻喜歡這個小女生的」、「我有色無膽…就想說隔天不想來了，就想要跟妳分開，所以我才說我們去汽車旅館」、我看到妳就很心動，很心動，就想要摸一摸，摸妳的身上」、「我5年沒碰女人，突然碰到妳，好滿足......我喜歡妳我愛妳」、「不要原來那一家了，好不好，10分鐘會到嗎」等等。

全案審理時，阿雄辯稱「小美跟自己女兒一樣大，本來就是喜歡跟她開玩笑，會講去汽車旅館、碰女人是我一般把妹的話語，只是看她很可愛跟我女兒一樣」，小美則沒有出庭，也沒提出書狀說明。

桃園地院審理，法官認為阿雄和小美不正當交往約2月餘，且曾一起上摩鐵，外遇被發現後，兩人仍不知悔悟，繼續交往，已侵害正宮配偶權，判兩人要連帶賠償正宮45萬元，可上訴。