驚悚畫面曝！男撞車「擦地滑行」送醫亡　檳榔西施目擊嚇傻

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區昨天（28日）晚間8時09分發生一起機車碰撞車禍，一名45歲趙姓女子騎摩托車載著62歲鄭姓女子，於光明路北往南路邊迴轉至對向車道時，與沿同路段北往南方向行駛的32歲戴姓男子發生碰撞，機車零件、雜物散落滿地，3人均受傷送醫。周姓男子送醫後不治，現在車禍瞬間畫面曝光。

▲兩部機車在撞擊後，機車滑行地上擦出火花 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

監視器拍下車禍的一瞬間，兩部機車就在路口對撞之後，男子頭戴安全帽「大字形」躺在路中間，另一部機車上的2名女子，一名還坐在地上，不過久久也無法起身。路旁邊的檳榔西施發現車禍發生，就怕受傷的人又二度被撞，因此衝到路口向後揮手，提醒其他的用路人注意。回想整個車禍過程，檳榔西施說：「真的是嚇死了」。

警方指出，事故地點位於大寮區光明路三段，接獲報案後立即出動員警前往現場處理並疏導交通。事故共造成3人受傷，其中戴男傷勢嚴重，當時仍在急救中，不過經過搶救不治，詳細肇事原因仍待相關單位進一步鑑定。

▲女子坐在地上（紅圈），男騎士（方框）則是躺在地上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大寮區光明路交通事故，警方趕抵現場處理疏導交通。（圖／民眾提供）

▲大寮區光明路交通事故，警方趕抵現場處理疏導交通。（圖／民眾提供）