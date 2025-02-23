人行道停車新規！基隆警3／1加強取締　違者最高罰1800元

▲基隆市警察局指出，騎樓及人行道專供行人通行，駕駛車輛時不得侵入。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑自上任以來積極推動「行人友善」及「行人有序」政策，並透過「騎樓整平計畫」與「人行道改善工程」等措施，顯著減少人車爭道情況。根據警察局統計，自2023年至今，行人事故件數逐年下降，截至2025年2月16日，事故較2024年同期減少33件，降幅達37.5％。此外，基隆市警察局將自2025年3月1日起嚴格執法，取締車輛違規行駛騎樓及人行道，違者最高可罰1800元。

基隆市警察局自2023年1月20日起，針對車輛行經路口不停讓行人的違規行為加強宣導與執法，逐漸培養駕駛人停讓行人的習慣。為進一步強化行人安全用路觀念，自2025年2月3日起，警方嚴格取締行人違規穿越道路，以確保所有用路人的安全。然而，警方發現部分駕駛人為貪圖便利，違規行駛騎樓及人行道，迫使行人讓道，嚴重侵害行人路權。

交通警察隊隊長楊永泰指出，騎樓及人行道專供行人通行，駕駛車輛時不得侵入。若需進入可供停車之人行道或騎樓，駕駛人應將車輛熄火並以「牽行方式」停放。警方已規劃自今年3月1日起加強取締車輛行駛騎樓及人行道的行為。違者將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第6款「駕車行駛人行道」之規定，處以新臺幣600元至1800元罰鍰。呼籲駕駛人尊重行人路權及安全，共同建立友善行人的用路環境。