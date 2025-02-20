　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆百年老店出包！芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」　連珍通路急下架致歉

記者郭世賢／基隆報導

有消費者在「爆料公社」臉書粉專投訴，指稱購買了基隆百年老店「連珍糕餅店」授權的「連珍芋角奶蓋冰棒」，卻在咬了一口後發現冰棒中有一隻完整的蟑螂頭，甚至還咬斷了一條蟑螂腿，讓他感到極度噁心並當場吐掉。對此，連珍糕餅店表示，該款冰品是品牌授權委託代工廠生產，已向消費者道歉並承諾給予適當補償，同時將同批號產品預防性下架。

▲基隆連珍芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

▲基隆連珍芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

該名網友在「爆料公社」臉書粉專發文表示，他與女友到超商取貨時，順手購買了芋頭冰棒。回家途中，女友先咬了一口，稱讚冰棒有濃郁的芋頭香氣，隨後他也咬了一小口，卻驚見冰棒中出現蟑螂頭，讓他難以置信。兩人因在電梯內不便吐掉，只能含著冰棒直到回家後才趕緊吐掉，結果發現蟑螂的一條腿已被咬斷，場面令人作嘔。基隆市衛生局已接獲通報並展開調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

連珍糕餅行銷總監郭克伶回應，該冰棒僅在通路販售，品牌方與代工廠簽有合約，代工廠需對產品品質、包裝及販售負責。她強調，連珍僅為品牌授權方，並未參與製造，但因設備不足而委託具備ISO及HACCP認證的代工廠生產。郭克伶坦言，此次事件暴露了管理上的疏失，已聯繫代工廠並承諾加強對通路商的管理，同時將給予消費者適當補償。

負責生產的日亞特選名物公司也發表聲明，表示已將通路上的同批號產品預防性下架，並檢查留樣產品，確認無異物存在。由於尚未取得客訴產品，無法確定品質異常的原因。日亞強調，該產品由連珍授權，並委託符合HACCP及ISO認證的代工廠生產，生產前也曾派員訪查工廠。對於此次事件造成消費者不安，公司深感抱歉，並承諾未來將加強生產過程及廠區環境的管理，避免類似情況再次發生。

▲基隆連珍芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

▲▼「連珍冰棒藏蟑螂」引熱議，消費者怒批噁心。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

▲基隆連珍芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►KTV歡唱離場爆衝突！水電工1打3　對員警噴辣椒水慘了

►穿梭風雨補書人！聽障志工李宜芸無聲奉獻　點亮萬里閱讀之光

►簽到後卻回家吃飯涉浮報加班費　基隆市少年隊長遭拔官送辦

►上工4天就沒命！逾期泰女拒被丟包　慘遭闆娘狠殺27刀棄屍山區

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
財部新規定！　「豪宅」認定標準曝光
1.1億人恐受災！「小行星撞地球」最新機率曝光　NASA準備
百年名店出包！冰棒藏「整隻蟑螂」　急下架致歉
澳門夫妻跨海告別式...婉拒市府、新光三越致意
批iPhone 16e「吃相太難看」　果粉怒：不要怪一堆人跳
奪命影片曝！女遭輾血肉模糊慘死　司機肇逃4小時被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆百年老店出包！芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」　連珍通路急下架致歉

日本為何沒街友？作家曝當年「不人道作法」：現在做會被罵爆

醫院個別總額遭疑「年底別生病」　石崇良曝機制：不會發生排擠

快訊／12:32嘉義規模3.4「極淺層地震」　大埔、白河震度3級

你怎麼剝橘子？試試3種花式剝皮法　高手快來挑戰「搬橘人」

台灣培育不出諾貝爾得主　國科會主委喊「丟臉」：大學要檢討

武陵櫻花季延長　國光客運加開專車至3月2日

客人取貨連5問！蝦皮店員被怨「態度差」...1關鍵網全力挺

他噴盤子才買iPhone 16e　秒選「1機款CP值最高」！果粉吵翻

才說會安置員工！新光三越氣爆14廠商通報資遣　28人工作沒了

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

基隆百年老店出包！芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」　連珍通路急下架致歉

日本為何沒街友？作家曝當年「不人道作法」：現在做會被罵爆

醫院個別總額遭疑「年底別生病」　石崇良曝機制：不會發生排擠

快訊／12:32嘉義規模3.4「極淺層地震」　大埔、白河震度3級

你怎麼剝橘子？試試3種花式剝皮法　高手快來挑戰「搬橘人」

台灣培育不出諾貝爾得主　國科會主委喊「丟臉」：大學要檢討

武陵櫻花季延長　國光客運加開專車至3月2日

客人取貨連5問！蝦皮店員被怨「態度差」...1關鍵網全力挺

他噴盤子才買iPhone 16e　秒選「1機款CP值最高」！果粉吵翻

才說會安置員工！新光三越氣爆14廠商通報資遣　28人工作沒了

快訊／台股收盤大跌116.62點　台積電跌10元至1080

4年投入76億預防兒童及少年犯罪　卓榮泰：強化兒少多元支持

吳姍儒代班《不熙娣》首錄！派翠克私訊小S內容曝光　揭節目最大改變

前助理欠債還拿她名義詐欺！　艾瑞絲討公道「卻遭暴力掐脖」

Lisa《白蓮花大飯店3》首映同款高跟鞋神到了　蝴蝶結＋水鑽英國皇室也愛穿

低總價躲不掉！　財部新規定「北市每坪120萬以上」算豪宅

金門「3車追撞」！他停等紅燈衰挨撞　肇事責任釐清中

金曲歌后遭狂粉當眾搶行李「指甲還被扯斷」！　經紀人曝：至今還在騷擾

賴清德提醒大專院校！　「跟中國交流要存有風險意識」

淪人質近500天　以色列男獲釋返國才知「妻女全被殺」

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

生活熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

自助餐別挑「這2道菜」！營養師警告：熱量地雷

好市多「1新品」大翻車　會員罵翻：絕不回頭

冰棒驚見完整蟑螂頭！情侶吐出1物驚呆

最辣國文老師棒打4人！DK孫生AB女全都罵

愛吃1類食物！她50歲就洗腎　醫嘆：心臟像80歲

明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

曹興誠提告謝寒冰！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

曹興誠提告！律師：「就算照片是合成」謝寒冰仍贏

12星座小人指數曝光！射手座100%

更多熱門

相關新聞

冰棒驚見完整蟑螂頭！情侶吐出1物驚呆

冰棒驚見完整蟑螂頭！情侶吐出1物驚呆

一名網友20日凌晨在Threads發文表示，和女友去超商取貨時，順便買了一枝芋頭冰棒想嘗鮮，沒想到兩人各吃了一口，竟然看到有「蟑螂頭」被包在冰棒裡，嚇得趕忙衝回家將口中的冰棒吐掉，這才發現他們已經咬斷蟑螂一條腿了，當下真的感到很噁心。

謝國樑東岸商場案不起訴

謝國樑東岸商場案不起訴

NET告謝國樑竊占強盜　檢方不起訴

NET告謝國樑竊占強盜　檢方不起訴

KTV離場爆衝突！水電工對警噴辣椒水慘了

KTV離場爆衝突！水電工對警噴辣椒水慘了

山溝清淤泥「挖到一根人骨」！　警到場挖出整具骸骨

山溝清淤泥「挖到一根人骨」！　警到場挖出整具骸骨

關鍵字：

基隆連珍糕餅店蟑螂冰棒

讀者迴響

熱門新聞

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

王偉忠長文悼念大S

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面