基隆百年老店出包！芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」　連珍通路急下架致歉

記者郭世賢／基隆報導

有消費者在「爆料公社」臉書粉專投訴，指稱購買了基隆百年老店「連珍糕餅店」授權的「連珍芋角奶蓋冰棒」，卻在咬了一口後發現冰棒中有一隻完整的蟑螂頭，甚至還咬斷了一條蟑螂腿，讓他感到極度噁心並當場吐掉。對此，連珍糕餅店表示，該款冰品是品牌授權委託代工廠生產，已向消費者道歉並承諾給予適當補償，同時將同批號產品預防性下架。

▲基隆連珍芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）



該名網友在「爆料公社」臉書粉專發文表示，他與女友到超商取貨時，順手購買了芋頭冰棒。回家途中，女友先咬了一口，稱讚冰棒有濃郁的芋頭香氣，隨後他也咬了一小口，卻驚見冰棒中出現蟑螂頭，讓他難以置信。兩人因在電梯內不便吐掉，只能含著冰棒直到回家後才趕緊吐掉，結果發現蟑螂的一條腿已被咬斷，場面令人作嘔。基隆市衛生局已接獲通報並展開調查。

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連珍糕餅行銷總監郭克伶回應，該冰棒僅在通路販售，品牌方與代工廠簽有合約，代工廠需對產品品質、包裝及販售負責。她強調，連珍僅為品牌授權方，並未參與製造，但因設備不足而委託具備ISO及HACCP認證的代工廠生產。郭克伶坦言，此次事件暴露了管理上的疏失，已聯繫代工廠並承諾加強對通路商的管理，同時將給予消費者適當補償。

負責生產的日亞特選名物公司也發表聲明，表示已將通路上的同批號產品預防性下架，並檢查留樣產品，確認無異物存在。由於尚未取得客訴產品，無法確定品質異常的原因。日亞強調，該產品由連珍授權，並委託符合HACCP及ISO認證的代工廠生產，生產前也曾派員訪查工廠。對於此次事件造成消費者不安，公司深感抱歉，並承諾未來將加強生產過程及廠區環境的管理，避免類似情況再次發生。

▲▼「連珍冰棒藏蟑螂」引熱議，消費者怒批噁心。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）