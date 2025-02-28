國道連4起車禍「一度回堵10公里」　下午還有車潮「防9地雷」

▲連假首日國道發生車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今228連假首日國道局部路段塞爆，國道也發生4起追撞車禍讓塞車加劇，其中一起擦撞事故造成車龍回堵10公里。高公局研判下午還有一波車潮，下午國道仍有9處易塞路段。

今日(2/28)為和平紀念日連續假期首日，根據高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為40百萬車公里，高公局預估今日交通量為117百萬車公里，為平日1.3倍。

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高公局表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園-中壢轉接道、楊梅休息站-新竹系統、王田-彰化，北向鼎金系統-岡山、大雅系統-台中系統、圓山-汐止；國1高架南向中壢轉接道-楊梅端；國2東向大湳-鶯歌系統；國3南向樹林-高原、烏日-霧峰、草屯-中興，北向新化系統-官田系統、安坑-木柵；國3甲東向台北端-木柵；國10東向仁武-燕巢系統；國5南向南港系統-石碇，其餘國道路段大致正常。

今上午國道也發生4起追撞車禍造成回堵，包括上午7時51分於國1高架南向66公里處2輛小客車追撞，占用內線車道，上午8時15分排除，後方車流回堵4公里；上午8時02分國3南向209公里處發生2輛小客車追撞，占用內、中線車道，上午8時15分排除，造成後方車流回堵3公里。

▲連假首日國道發生車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

此外，上午9時02分國1南向91公里處發生1輛小客車與1輛大客車擦撞事故，占用中外線車道，上午9時09分排除，讓原本已塞車車流雪上加霜，造成後方車流回堵10公里；9時19分於國6東向國姓1號隧道17.8公里處發生4輛小客車追撞，占用內線車道，上午9時46分排除，後方車流回堵3公里。

高公局表示，228連假適逢春季賞花時節且天候良好，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今日下午有9處重點壅塞路段，包括國1高架南向機場系統-楊梅端；國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局呼籲，民眾可多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議國5南向用路人於17時後出發，另用路人可利用高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。