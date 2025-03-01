日本護衛艦首次「獨自穿越台海」　日媒：牽制中國軍事威脅

▲日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」。（圖／取自海上自衛隊官網）



記者張方瑀／綜合報導

日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」在2月上旬首度單獨穿越台灣海峽，這是自去年9月以來，海上自衛隊艦艇第二次通過該海域。日本政府相關人士透露，這次行動的主要目的是牽制中國在東海與南海日益增強的軍事威嚇。

根據《讀賣新聞》報導，消息人士指出，秋月號由北向南航行，並於2月5日抵達南海，參加與美國、澳洲及菲律賓的聯合軍演。

事實上，中國近期在區域內的軍事活動日趨挑釁，北京去年12月派遣3艘軍艦與3艘海警船，首度在沖繩本島與宮古島之間進行聯合航行，此外，還派出4艘裝備76毫米艦炮的海警船駛入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊的鄰接水域，持續升級區域緊張局勢。

對此，日本首相石破茂對中國動作表達憂慮，並批准派遣秋月號作為因應措施。日本政府過去基於對中國可能反彈的考量，始終避免讓海上自衛隊艦艇穿越台灣海峽；然而，近來中國軍事活動頻繁，日方評估區域安全情勢後，決定轉向更積極主張「航行自由」的政策。

事實上，這已是日本自衛隊近半年來第二次通過台灣海峽。去年9月，岸田內閣時期，日本派遣護衛艦「漣號」穿越該海域，當時澳洲與紐西蘭軍艦也同步航行，展現多國聯合行動的態勢。