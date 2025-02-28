「台積電」變「美積電」？　知情官員破除三大假風向

▲台積電因赴美設廠，各種傳聞自業界到瘋傳四處。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普自1月就職後，接連對多國祭出關稅政策，甚而要求包括醫藥、汽車和半導體等行業都到美國生產，力圖重振美國疲軟多年的經濟狀況。而情勢也讓有心人士抓到見縫插針的機會，認知操作蠢蠢欲動。對於所謂「政府把台積電雙手奉上給川普」、「台積電變美積電」言論，知情人士觀察，此類言論多出現在中國官宣系統及長期協力社群，甚至連「整個新竹科學園區都要搬到美國」的離譜風向也開始出現，引起各種議論。

赴美設廠就變美積電？官員：對產業「失學程度」的理解



儘管台積電確實面臨美國政府要求赴美設廠的壓力，但熟悉產業的資深財經官員指出，所謂「台積電赴美國就變美積電」的說法，根本毫無基本的產業與國際常識。事實上，過去多年，台積電一直在進行全球布局，早在2001年就與飛利浦半導體合資在新加坡設立晶圓廠（SSMC），2018年中國南京晶圓廠投產，2021年台積電在日本熊本(JASM)的也在去年投產；正在興建中的則有德國德勒斯登，以及美國亞利桑那州。

官員笑稱，「台積電變成美積電」的認知操作，起自於2020年台積電開始美國的投資，但是這麼多年來，台積電不但沒有變成「新積電」、「中積電」、「日積電」、「德積電」，也沒有變成「美積電」，反而一路成為台灣最具全球影響力的關鍵產業。到現在還持這種論點，可以說是對產業和國際經濟的理解到了「失學的程度」。

該官員指出，以台積電在各國布局為例，其建廠考量就非常多元，包含地緣、關稅、供應鏈等諸多因素，例如位於九州地區的熊本廠，是台積電與日本大客戶Sony、Denso等在技術與資金上的合作，對半導體產業非常重要；德國廠廠址鄰近博世的德勒斯登廠，在地化生產汽車與工業晶片，主要用於28奈米以上的車用半導體。



再以美國廠為例，同樣是為了鞏固NVIDIA 、AMD跟蘋果等美國當地大廠，希望取得美國製造晶片的訂單。例如蘋果電腦日前就表示，未來4年將在美國投入超過5000億美元生產AI伺服器、晶片等產品，包含台積電所在的亞利桑那州，共有12 個州、24家的供應商生產晶片。如果台積電沒有積極切入美國市場，這些訂單雖然短期內沒有衝擊，但美國客戶也很可能必須與其他代工廠，例如三星合作，就會造成未來的競爭壓力。

台積電在全球布局設廠，若用相同的邏輯，就會是新積電、中積電、日積電、德積電，最後才會是美積電，但這些其實都不是事實，真正的說法應該是台積電董事長魏哲家去年在內部對員工所說的「隨著公司全球拓展，台積電不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電」。

官員：半導體產業赴海外設廠 讓產業更壯大



該官員指出，1980年設立新竹科學園區，就是以「打造台灣的矽谷」作為口號，一直以來台美之間產官學均保持密切合作，協助台灣站穩半導體全球供應鏈的關鍵位置。半導體產業包含：研發、設計、製造、封裝測試，以及最後的銷售，台灣為人熟知的則是在製造環節中的晶圓代工。

半導體產業是全球分工的產業，美國負責研發、設計、設備、材料，日本與荷蘭掌握材料設備，台灣則是負責晶圓製造。業界通常會以最終晶片出貨金額計算產值，由於晶圓代工只是製造中的一環，因此全球十大半導體公司不會有台積電。在2024年的十大半導體供應商排名中，三星電子以總營收665億美元獲得市佔率第一，近期不斷被搶救的英特爾則是以491億美元高居第二，緊接著則是輝達、SK海力士，以及高通。

官員舉整體產能為例，台積電以及相關公司赴海外設廠，產能對國內並沒有產生重大影響。例如美國亞利桑那廠第一階段4奈米製程的月產能規劃約1萬片，預估滿載時可達月產能2萬片的規模，相較於台積電2024全年產能超過1600萬片12吋晶圓約當量，僅佔不到2%。

過去8年，台積電先進製程也持續在台灣擴張，台積電高雄、台中、新竹廠區皆依程序進行。台灣半導體規模從2016的2.3兆元，到去年的5.3兆元，顯見全球化布局的同時，台灣整體動能同樣倍數成長。

確保台灣半導體供應鏈優勢 關鍵技術持續領先是關鍵



對於近來有不明來源試圖製造「台灣正在流失半導體優勢」的錯誤訊息，刻意誇大台積電以及相關公司海外投資的影響，官員直言，其目的在於試圖影響投資人信心，「但可以告訴大家的是，因為政府以及產業的策略，加上台灣作為全球最具競爭力的發展環境，最先進製程將持續以台灣為發展中心，而這就是維持優勢的關鍵」。

官員指出，以台積電為例，最新一代的2奈米（N2）技術開發依照計劃進行並且有良好的進展，目前正進入試產階段，預計今年將會在新竹與高雄廠量產，供應蘋果、輝達、高通等客戶採用，未來在台灣量產成功後，才有可能移到其他地方。除了帶動相關產業營收增長，也持續鞏固台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。

此外，政府也協助通過台版晶片法案，給予企業相關租稅優惠。半導體等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，研發費用的25%以及購置先進製程的全新機器等支出的5%，皆可抵減當年營所稅，提供企業足夠誘因，除了根留台灣之外，還能保持研發與創新的動能，確保台灣在半導體供應鏈的優勢。