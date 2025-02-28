川普二百五？議員提案「美鈔印他肖像」　成唯一在世登鈔總統

▲南卡州眾議員提議，發行印有川普肖像的250元美鈔。（圖／翻攝X@RepJoeWilson）



記者吳美依／綜合報導

美國南卡州眾議員威爾森（Joe Wilson）正在起草法案，希望發行一款250美元鈔票，並且在上頭印製現任總統川普的肖像，引發熱議。由於目前聯邦法律禁止任何「在世人物」出現在美國貨幣上，因此若法案真的通過且實施，川普將成為唯一登上鈔票的美國總統。

威爾森26日在X發文表示，「很榮幸宣布，我正在起草一項法案，指示美國鑄印局（Bureau of Engraving and Printing）設計一款印有川普肖像的鈔票。」他宣稱，拜登通膨（Bidenflation）摧毀了經濟，迫使美國家庭攜帶更多現金，「最有價值的鈔票，給最有價值的總統！」

27日，威爾森又分享草案內容，要求「修訂《聯邦儲備法》，要求財政部長印刷面額為250美元，並且印有川普肖像的聯邦儲備券（即鈔票）」，「很榮幸介紹『川普250美元鈔票法案』，這張又大又美麗的鈔票，將紀念美國250歲生日，以及最有價值的總統川普！」

Grateful to announce that I am drafting legislation to direct the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring Donald J. Trump. Bidenflation has destroyed the economy forcing American families to carry more cash. Most valuable bill for most valuable President! pic.twitter.com/v4glGOB2z3 — Joe Wilson (@RepJoeWilson) February 25, 2025

此外，他也感謝共同發起人，65歲美國眾議員哈什巴格（Diana Harshbarger）及71歲眾議員諾曼（Ralph Norman），並在文末用大寫字體寫道，「上帝保佑美國」。

對此，一些網友表示，「好主意」、「我們要去哪裡表達支持？」但更多人反對，「不了，謝謝」、「拜託停手」、「這真的好尬」、「真的嗎？我是投給川普，但難道沒有更迫切的問題嗎？」、「你們所有人，有為人民做過任何事情嗎？」、「這要怎麼解決任何美國的問題？現在就去努力研究真正重要的事情吧！」、「不要把錢花在起草這種東西上面。這是浪費時間和資源。」

也有網友指出，「250在中文裡的含意非常有趣」，因為在俚語中，這個詞彙是用來形容或調侃某人愚蠢、不聰明，或者做了一些不明智的事情。

目前美國鈔票有7種面額，1美元、2美元、5美元、10美元、20美元、50美元、100美元，肖像人物包括前總統喬治·華盛頓（George Washington）、湯瑪斯·傑佛遜（Thomas Jefferson）、亞伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）、安德魯·傑克遜（Andrew Jackson）和尤利西斯·格蘭特（Ulysses Grant），以及開國元勳亞歷山大·漢彌爾頓（Alexander Hamilton）和班傑明·富蘭克林（Benjamin Franklin）。

而美國財政部也回應，他們會考慮「美國人民熟知的歷史人物」。