川普二百五？議員提案「美鈔印他肖像」　成唯一在世登鈔總統

▲南卡州眾議員提議,發行印有川普肖像的250元美鈔。(圖/翻攝X@RepJoeWilson)



記者吳美依/綜合報導

美國南卡州眾議員威爾森(Joe Wilson)正在起草法案,希望發行一款250美元鈔票,並且在上頭印製現任總統川普的肖像,引發熱議。由於目前聯邦法律禁止任何「在世人物」出現在美國貨幣上,因此若法案真的通過且實施,川普將成為唯一登上鈔票的美國總統。

威爾森26日在X發文表示,「很榮幸宣布,我正在起草一項法案,指示美國鑄印局(Bureau of Engraving and Printing)設計一款印有川普肖像的鈔票。」他宣稱,拜登通膨(Bidenflation)摧毀了經濟,迫使美國家庭攜帶更多現金,「最有價值的鈔票,給最有價值的總統!」

27日,威爾森又分享草案內容,要求「修訂《聯邦儲備法》,要求財政部長印刷面額為250美元,並且印有川普肖像的聯邦儲備券(即鈔票)」,「很榮幸介紹『川普250美元鈔票法案』,這張又大又美麗的鈔票,將紀念美國250歲生日,以及最有價值的總統川普!」

