　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中衝突恐釀三戰！　美媒：不應為台灣「押注一場無法取勝的戰爭」

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,美國國旗,中國國旗,五星旗,美中台,美國國旗。（圖／路透）

▲《外交事務》25日刊登名為《台灣執拗症：美國的戰略不應押注於一場無法取勝的戰爭》的評論。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

為避免刺激中國並加劇台海緊張局勢，長期以來，美國一直在「是否會為台灣而戰」的問題上採取模糊態度。專家建議，川普政府應強化「一中政策」，維持對台軍事承諾的戰略模糊，並限制官方與台灣的接觸，以降低衝突風險。此外，美方應與北京協商，換取中國軍事行動的降溫，同時在國內建立對美中競爭與共存的共識，以防止決策者因政治壓力而過度強硬，導致戰爭爆發。

美媒《外交事務》25日刊登了美國智庫「國防重點」和「美國治國方略」的研究員卡瓦納（Jennifer Kavanagh）和沃特海姆（Stephen Wertheim）撰寫的評論《台灣執拗症：美國的戰略不應押注於一場無法取勝的戰爭》，直言「台灣的命運讓美國決策者夜不能寐，一旦中國武力攻台，美國就會面臨史上最嚴峻外交政策抉擇之一。若放任不管，美國在亞洲的軍事力量和信譽將面臨全新挑戰，但若介入，則會付出大國間自1945年以來首次直接發生武裝衝突的代價。」

文章指出，美國必須了解與中國發生衝突的真實代價，因為美國不僅將面臨數以萬計的美國士兵死亡，「核武器和網路武器恐將讓局勢惡化，為美國本土帶來毀滅性打擊，甚至引發比2008年大衰退更嚴重的經濟問題。對美國而言，這將產生災難性的後果」，甚至將美中之間的衝突形容為「第三次世界大戰」。他們認為，美國還有一個更大的目標，即防止中國實現地區霸權，因此美國沒有必要為了台灣而捲入衝突，而是在亞洲集結聯盟來對抗中國。

▲▼國軍、陸軍、國防部、台灣軍隊。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

▲專家建議台灣提升自身戰力，這樣即使美國不參戰，台灣也可以自行應對中國侵略，下同。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

專家也提出了「豪豬防衛論」和「不對稱作戰」，表示美國應把台灣裝備成「豪豬」，在戰時向台運送物資外，並建議台灣提高防務開支、購買美國軍火，這樣即使美國不參戰，台灣也可以自己用這種「不對稱防禦戰略」，將中國拖入一場漫長和代價高昂的戰爭。文章進一步指出，美國政客近年針對中國的「敵對言論」十分危險，建議美國改變國內的輿論風向，否則一旦中國被激怒，恐將令台海局勢升級，或為其擴張軍事行動提供藉口。

作者擔憂，若美國被認為需對台海戰爭負責，那麼區域盟友可能會不願支持美軍的補給行動，並降低對中國威脅的認知，進而削弱美國防止中國「稱霸」亞洲的戰略目標。此外，美方若在台灣問題上投入過多資源，可能會導致亞洲盟友將台灣視為衡量美國承諾的試金石，影響更廣泛的區域戰略，因此專家認為美國在台灣問題上的政策不應該以犧牲地區戰略為代價，並建議新政府應積極鞏固「一中政策」，維持對是否以武力保衛台灣的模糊立場，並明確反對台獨行動。

▲▼國軍、陸軍、國防部、台灣軍隊。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

此外，美方應恢復對美台官方接觸的限制，並逐步撤回自2020年起駐守台灣外島的美軍教官，以降低敏感性，或將訓練計劃轉移至其他地點。美方甚至可公開或私下承諾尊重中國紅線，例如明確表態若中國不率先對台發動攻擊，就不會支持台獨。同時，美方可表示願接受任何和平解決兩岸分歧的方案，包括統一，只要過程不涉及脅迫，並獲得台灣人民同意。

這些措施可與中國的相應行動掛鉤，例如北京降低對台軍事壓力，並承諾不設統一時間表。然而，即便中國不立即回應，美方仍可藉由強化「一中政策」向亞洲盟友釋放信號，顯示台灣並非華盛頓的首要關切，若緊張局勢升級，應由中國承擔責任，而非美方挑起。然而，此舉的風險在於可能削弱美國的威懾阻力，使中國認為美方不願動武防衛台灣。

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲專家建議美國持續戰略模糊，也不要激怒中國，以免引發台海衝突。（圖／路透）

美國可透過持續戰略模糊來降低此風險，讓北京無法確定美方的回應方式，即使美軍具備支援台灣的非戰爭選項，中方仍不得排除美軍直接介入的可能性。此外，美國總統仍將面臨來自國會、軍方與民間的干預壓力，因此美方可透過強化區域軍事能力與對台支持來加強威懾。雖然北京或許推測美軍介入的可能性降低，但這也可能帶來另一層效應，即降低中國對美軍的攻擊意圖，減少衝突爆發初期針對美軍的攻擊行動。

另一個風險則是台灣的軍備強化可能促使中國更早發動進攻，以防統一希望完全破滅。然而，專家認為，台灣即使投入大量資源，也難以形成對中國的決定性軍事優勢，最多只能延緩並增加侵略成本。即便台灣發展「豪豬戰略」，中國可能更傾向於提升自身軍事能力，而非倉促發動戰爭。

此外，美方應透過降低對中國政治立場的直接挑戰來緩和北京的憂慮，確保台灣雖然增強防禦能力，但不會在主權問題上形成新的挑戰。美國政府也應避免過度誇大台灣對美國的重要性，否則將陷入長期衝突風險，而非維持現狀的安全。華盛頓不應因恐懼或盲目熱衷介入台海，而浪費自身優勢。通過與盟友合作，美國仍能確保印太地區的開放與平衡，而不必將一切押注於台灣問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換
快訊／大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身喊冤
柯爸擔心柯文哲「好幾次不想離開」　陳佩琪：228多年後只是換
恐怖巧合「頭牙」前找到碎屍魔大嫂頭顱　民俗專家：降頭反撲了
快訊／涉林岱樺貪污！住持釋煌智羈押禁見
吳宗憲現身婚禮轟小優「自找死路」　致電宋羽葤撤告！
徐乃麟為外孫開戰網友「官司進度曝」！
柯文哲聽母親妻子求法官3度落淚　陳佩琪撞落麥克風嚇壞全場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疑偷摘器官！無照醫沒麻醉就「生宰活人」　她嚴重失血慘死手術台

英國女參加戀愛實境秀　沒找到真愛但找到了失散的親姊姊

美中衝突恐釀三戰！　美媒：不應為台灣「押注一場無法取勝的戰爭」

行李箱拉不動！一開驚見「染血女屍」　母女疑貪財斷腳奪命

美俄第2輪會談登場　美國務院：不討論烏克蘭問題

悠仁親王「成年禮」時間曝光！　日本皇室40年來第一人

美國「台裔議員」痛批川普！　加徵關稅害物價上漲

男搭車暴斃！乘客「伴屍12小時」沒人發現　司機一叫才知人僵了

美烏洽簽礦產協議　烏克蘭重要礦產與分布一次看

泰網紅過勞！過敏罹罕病「史蒂芬強森症候群」　全身流膿1天1夜病逝

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

疑偷摘器官！無照醫沒麻醉就「生宰活人」　她嚴重失血慘死手術台

英國女參加戀愛實境秀　沒找到真愛但找到了失散的親姊姊

美中衝突恐釀三戰！　美媒：不應為台灣「押注一場無法取勝的戰爭」

行李箱拉不動！一開驚見「染血女屍」　母女疑貪財斷腳奪命

美俄第2輪會談登場　美國務院：不討論烏克蘭問題

悠仁親王「成年禮」時間曝光！　日本皇室40年來第一人

美國「台裔議員」痛批川普！　加徵關稅害物價上漲

男搭車暴斃！乘客「伴屍12小時」沒人發現　司機一叫才知人僵了

美烏洽簽礦產協議　烏克蘭重要礦產與分布一次看

泰網紅過勞！過敏罹罕病「史蒂芬強森症候群」　全身流膿1天1夜病逝

士林夜市「門神」回歸！　創價三角窗養蚊5年「康是美接手」

最冷血美少女！《辣妹刺客3》殘忍暗殺　池松壯亮助陣「三度奪旬報獎」

德保拉對火腿先發！平野透露考量　將由一軍選手應戰

元智大學AI快篩技術登國際舞台　助攻失智症早期檢測

疑偷摘器官！無照醫沒麻醉就「生宰活人」　她嚴重失血慘死手術台

復出猛打賞！平鎮莊昊勳戰勝諾羅病毒　意象訓練奏效

手機放洗衣籃串供！住持釋煌智涉林岱樺貪污「羈押禁見原因曝」

大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身喊冤：沒有連結

提前鎖定「年度最佳灌籃」！　拓荒者夏普升空單臂重扣全場炸裂

矮歸矮！平野自嘲膚色贏了：帶著屏東太陽力量迎戰新庄

婦匯300美金給「巴基斯坦姪子」　遭勸火大嗆警：跟你無關

國際熱門新聞

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

拒絕馬斯克　美國政府效率部21員工辭職

英特爾徹底覺悟！拒犯7年前錯誤

輝達勁揚4%「盤後財報」超預期　台積電ADR漲3％

女摔角手「雪乳彈出」比賽中慘露點

即／韓金浦機場火災！濃煙瀰漫機場跑道

挺台灣！台北榮總入選「全球最佳醫院250強」

川普擬推公民金卡　各國現況一次看

美私人軍事公司老闆：俄羅斯戰力大增

泰緬打詐救7141人！25名台灣受害者將被釋放

美國是否阻止中國武力犯台？　川普再度拒絕作出承諾

緬甸「天菜和尚」結婚了！妻子超狂背景曝

男豪宅「殺弟挖眼」　警察懷疑他吞下肚

情侶在海灘「後浪推前浪」　完事淡定走入海

更多熱門

相關新聞

曾子祐還原受傷當下「真的很難過」

曾子祐還原受傷當下「真的很難過」

經典賽資格賽落幕，中華隊順利晉級會內賽，不過年輕內野好手 曾子祐 因傷無緣上場，他坦言：「當下真的很難過。」

還沒坐熱！雷軍首富之位「僅1hr」

還沒坐熱！雷軍首富之位「僅1hr」

美俄第2輪會談登場

美俄第2輪會談登場

「追分成功御守」成中華隊晉級神物　台鐵宣布限量開賣

「追分成功御守」成中華隊晉級神物　台鐵宣布限量開賣

拖斷台澎3號海纜　管碧玲說話了

拖斷台澎3號海纜　管碧玲說話了

關鍵字：

軍武國際軍武大陸軍武中國美國北美要聞台灣台海外交事務

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

只解除禁見12天！柯文哲阻柯媽發言　怒瞪公訴檢察官

一屋三命！奧斯卡影帝、妻、犬陳屍家中

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面