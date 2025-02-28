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51區怎麼了？美軍機密「Janet專機」頻造訪　過去7天18架次

▲▼一架珍娜航空（Janet Airlines）的波音737-600。（圖／翻攝維基百科）

▲Janet被形容為美國空軍的機密機隊。圖為一架Janet波音737-600。（圖／翻攝維基百科）

記者吳美依／綜合報導

國際飛航追蹤數據顯示，美國空軍機密機隊「Janet」近期頻繁前往美軍機密設施51區，甚至過去7天就有18架次，這種不尋常的情況，引發外界揣測與熱議。

根據即時飛航追蹤網站FlightAware，2月27日就有3架「Janet」飛機前往51區，它們都從拉斯維加斯的哈利瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）起飛，依循類似路徑抵達51區。

第一架「Janet33」在美東時間早上7時9分離開跑道，7時24分降落。第二架「Janet32」早上9時38分出發，9時56分著陸。第三架「Janet46」下午2時11分起飛，18分鐘之後也降落在相同地點。

▲▼51區出事？美軍機密「Janet專機」頻繁造訪　過去7天18架次。（圖／翻攝flightaware.com）

▲Janet33的飛行追蹤畫面。（圖／翻攝flightaware.com）

目前尚不清楚「Janet」飛機前往51區的原因，但自從2月20日以來，航班追蹤系統「ADS-B Exchange」已經至少發現18架次。

每日郵報報導，「Janet」是美軍最高機密的客機機隊，一共由6架波音737組成，特色是白色機身與一條紅色條紋，1972年開始運作，載送承包商員工、國防部職員、軍隊人員前往51區。

51區成立於1955年，位於美國空軍「內華達測試與訓練靶場」（NTTR）內，被長期謠傳存放著墜毀外星飛船及異世界科技。冷戰時期，被用於測試對情報戰至關重要的U-2偵察機，這款機型至今仍在服役，用於監視墨西哥販毒集團和其他對美威脅。如今，軍事人員前往51區，主要是為了測試或研發高機密飛機或武器系統。

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