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台東警方揭露最新詐騙手法　強化青少年防詐意識

▲台東警方揭露最新詐騙手法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東警方揭露最新詐騙手法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升青少年的防詐意識並加強法治教育，台東警察分局近日前往台東高中，舉辦防詐騙宣導活動。此次活動旨在向學生普及防詐知識，深入解析當前網路詐騙手法，幫助學生提高警覺，減少受騙風險，並強調保護個人資訊的重要性。

警方指出，近年來詐騙手法日益翻新，詐騙集團已不再侷限於傳統的電話詐騙，網路詐騙已成為影響青少年的主要威脅之一。特別是在社交媒體、線上遊戲等平台，詐騙分子能夠輕易接觸年輕族群，誘導受害者提供個人資訊或進行金錢交易。對此，警方提醒學生，面對陌生訊息、網購優惠連結或突如其來的獎品通知，應保持高度警覺，避免受騙。

活動中，警方以實際案例講解詐騙集團常見的伎倆，並提醒學生，若遇到要求提供個人資料、匯款或下載未知程式的情況，應立即告知家長或師長，切勿輕信「免費獎品」或「低價優惠」等誘因。此外，警方也強調，社群媒體上流傳的不明連結或網路交友詐騙，均可能潛藏風險，應謹慎應對。

台東警察分局表示，隨著詐騙手法日趨精細，學校教育在防範詐騙方面扮演著關鍵角色。透過這類宣導活動，不僅能提升學生的法律意識與防範能力，也能讓學生學習如何運用法律保護自身權益。警方呼籲，一旦發現可疑情況，可撥打165反詐騙專線或前往派出所諮詢。此外，警方也向學生介紹「打詐儀錶板」網站（https://165dashboard.tw/），該平台每日更新最新詐騙手法與實際案例，幫助民眾掌握防詐資訊。

透過這場防詐宣導活動，學生們對於網路詐騙有了更深刻的理解，並學習到如何應對潛在風險，進一步強化自身的安全防護能力。警方也將持續與學校及社會各界合作，推廣反詐教育，共同打造更安全的網路環境。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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