火箭發射場3月定案　立委黃建賓爭取落腳台東

民眾隨意丟棄菸蒂、檳榔渣及垃圾，不僅影響市容環境，也可能造成排水溝阻塞、積水發臭，進而影響生活品質。此外，這些廢棄物若隨排水流入河川或海洋，還可能污染生態環境並危害生物。台東縣環保局呼籲民眾養成良好習慣，外出時使用菸蒂盒暫存菸蒂，車輛內可備妥垃圾袋或小型容器，以妥善收納菸蒂、檳榔渣及垃圾，避免隨手丟棄。依《廢棄物清理法》，違規者可處1,200元至6,000元罰款。此外，民眾若發現違規行為，可拍攝並檢舉，經查證屬實並完成裁罰後，檢舉人可獲得獎勵金。相關檢舉方式可至環保局官網（https://ttepb.ta