雲林永續微燈會不只美！引領8.7萬人許下環境行動承諾

▲雲林永續微燈會不只美，引領8.7萬人許下永續承諾。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／雲林報導

雲林高鐵站前的「雲林永續微燈會」以光影藝術結合環保理念，自2月10日開展以來，累計至今吸引逾約8.7萬人次踏足，參觀民眾更於數位系統響應「永續承諾」，與雲林縣政府共同許下減塑、節能、資源循環等環境行動誓言。

這場由雲林縣政府整合「計畫處、教育處、民政處、建設處、城鄉處、環保局」六大局處，動員逾百名公部門團隊與相關單位、工作人員打造的低碳永續燈會，展現跨域協作的力量，民眾熱烈迴響「從光影感動走向生活行動」。

「帶孩子來看燈，沒想到上了一堂最生動的環保課！」攜家帶眷參觀的民眾與工作人員分享，從永續承諾中能認識到原來只是自備水壺、減少使用一次性餐具，就能為環境帶來如此大的影響力，落實永續行動在生活一點都不難，非常鼓勵政府多舉辦這類型的活動，灌輸正確觀念，也能展現全民參與永續行動的多元樣貌。

雲林縣長張麗善表示「8.7萬人次不只是數字，更是8.7萬顆永續種籽的萌芽。」雲林永續微燈會以雲林高鐵站為起點，我們邀請雲林縣民與參與我們微燈會的民眾成為下一個永續驛站，持續結合節慶與環境教育，擴展至縣內其他鄉鎮市，以行動為燈，照亮生活，留給下一代更燦爛奪目的世界。

計畫處長李明岳呼籲民眾持續以行動支持，無論是下載「雲林幣扭一下app」、「循環杯、循環餐具租借系統」、「購買在地蔬果、農特產品減少碳足跡」等等，讓永續理念從燈會現場延伸至日常生活，也更是我們所期盼藉由本次活動讓永續在生活中發酵。也歡迎民眾至燈會現場參與「環保手作DIY體驗」、「綠能拍貼機」、「填問券領取雲林幣」、「打卡送好禮」、「永續承諾」等多項互動活動。