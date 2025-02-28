佛音傳心念！雲林縣獲贈1160台念佛機　溫暖長輩身心靈

▲佛光山雲林講堂由慧得法師代表捐贈，縣長張麗善亦親自頒贈感謝狀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在南華大學蔡長穎助理教授居中牽線下，香港永富法師以已故父親葉㨗忠居士之名致贈雲林縣1160台念佛機，佛光山雲林講堂由慧得法師代表捐贈，縣長張麗善亦親自頒贈感謝狀。期望藉由念佛機佛音傳遞，不僅提供社區照顧關懷據點及長青食堂長輩們靜心修行環境，更能安定的心靈帶來平和與喜悅。

縣長張麗善指出，佛光山雲林講堂秉持佛光山星雲大師人間佛教的理念，定期舉辦各類活動落實「做好事、說好話、存好心」三好運動，結合雲林縣推動品德教育，於去年舉辦首屆雲林三好兒童作文比賽，亦捐贈1465.5公斤白米給縣府實物銀行關懷弱勢家庭，實踐三好精神。今年北港燈會佛光山雲林講堂亦打造具環保意識且富有互動性的燈組，既傳遞祝福也關注永續議題。

▲永富法師用心錄製念佛機，希望大家聽著念佛機同時，也感受到星雲大師弘揚人間佛教的精神。（圖／記者游瓊華翻攝）

佛光山雲林講堂慧得法師表示，希望念佛機可以傳達星雲大師三好理念，每個人聽到念佛的聲音、聽到觀音菩薩聖號，就存好心、做好事、說好話，讓雲林、台灣、世界人類都能感受到自己內心三好性格並發揮出來。永富法師用心錄製念佛機，希望大家聽著念佛機同時，也感受到星雲大師弘揚人間佛教的精神。

南華大學助理教授蔡長穎強調，雲林縣政府這幾年一直很努力推動高齡長者的生死教育跟靈性照顧，包括張縣長、社會處林處長其實都跟南華大學生死系有很長遠的合作，讓我們可以帶著學生到各個社區關懷據點、巷弄長照站與長輩談生論死。去年因緣際會下到香港講學，認識到永富法師，發現永富法師這台念佛機非常好，希望能回饋給雲林縣所有鄉親長輩。