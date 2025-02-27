獨／衝檢察官家自焚亡　雲林男背景曝：亂摸友人遺孀胸判刑4月

▲涉猥褻友人妻遭起訴，雲林男子跑到檢察官家自焚亡。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／雲林報導

雲林一名陳姓男子涉嫌涉及性騷擾友人的妻子，遭到檢察官提起公訴，去年底高等法院台南分院去年12月31日駁回上訴，維持一審有期徒刑4月，全案定讞。陳男疑似不滿判決結果，竟跑到40公里外、公訴檢察官位於元長鄉的老家神明廳自焚，警消獲報後趕到現場，但陳男已明顯死亡。而陳姓男子當時的犯行也曝光。

根據判決書內容，被害者是陳男已故友人的妻子，兩人許久未見。被害人指證，陳男某日突然來到家中，先強塞1000元現金給她，她不願接受，要將錢還給陳男時，陳男竟伸手襲胸，她驚嚇之餘將陳翁趕走，但沒多久陳男又返回，還帶了一隻雞以及三根蒜放在門口就離開。

陳男坦言有前往被害者家中並給予現金、雞隻和三根蒜頭，但無性騷守，係因被害者主動投懷送抱，他僅用手抵住被害者的肩膀。不過，法官根據被害者以及其他證人等證言，認定陳男已構成性騷擾，且陳男在案發後曾攜帶西瓜和現金1萬元到被害者家欲和解，更證明陳男心虛。

法官認為，陳男的行為已造成被害者心理創傷，考量其犯後態度不佳，以及被害者的年齡和身心狀況，加上兩人過去的關係，依修正前的性騷擾罪，判處陳男有期徒刑四個月，得易科罰金，陳上訴被駁回，全案定讞。

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