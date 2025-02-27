不滿法院判決　雲林男子至承辦檢察官家中自焚

▲雲林地檢署外勤檢察官接獲報驗後，於今日下午17時許，已對陳姓男子完成相驗程序，確認死者身分及死因。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林一名陳姓男子涉嫌強制猥褻案，由雲林地檢署檢察官於去（113）年1月17日提起公訴，經雲林地院認定其犯性騷擾防治法之性騷擾罪，於同年9月27日判處有期徒刑4月，陳男上訴再經高分院於12月31日駁回確定，但陳男提起再審今年2月19日駁回再審之聲請。經多次上訴未果，今（27）日上午11時許，陳男前往承辦檢察官住處內自焚身亡。

雲林地檢署指出，陳姓男子疑似對檢察官對其提起公訴，致其遭法院判處有期徒刑確定不滿，今日上午11時許，至承辦檢察官住處內神明廳自焚，並當場身亡。檢察長黃智勇獲悉後，立即率同主任檢察官至現場進行瞭解；虎尾警分局派員至現場勘查採證，就自焚過程進行調查，外勤檢察官接獲報驗後，於今日下午17時許，已對陳姓男子完成相驗程序，確認死者身分及死因。

雲林地檢署說明，檢察官均係秉持公正客觀的態度執行職務，民眾若對偵查程序或判決結果不滿，應循正常管道救濟。對於今日發生的憾事深感遺憾，日後，全體檢察官依舊會戮力從公、克盡職責，以國家公益代表人身分進行刑事案件之偵查及訴追。

▲雲林地方法院。（圖／記者游瓊華翻攝）

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