我研擬第三地陸生來台　國台辦：為何要忍氣吞聲赴台就讀？

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

我教育部正研議讓第三地陸生來台就學，大陸國台辦今日反問，在當前嚴峻的台海形勢下，「面對種種冷眼相待、冷言冷語，大陸學生為什麼要忍氣吞聲赴台就讀？」並強調如果真心希望陸生赴台就讀，就應該切實保障在台陸生的權益。

陸委會主委邱垂正日前說，希望就陸生來台與大陸方面洽談但未獲回應；大陸一方面管制陸生來台，另一方面又積極拉攏台生赴陸交流就學，呼籲大陸不要把學術交流當成對台「統戰滲透」的工具。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26）日於例行記者會上提出三點回應。她稱，第一，大陸始終是兩岸各界交流交往的推動者，民進黨歷來是阻礙者、破壞者。「民進黨當局的說法歪曲事實、顛倒黑白。」

第二，朱鳳蓮批評，民進黨當局一味操弄「反中抗中」，不斷渲染大陸「威脅」，視兩岸正常的交流交往為洪水猛獸，把兩岸學生、青年交流抹黑成「統戰陰謀」，目的就是要遏阻兩岸交流交往、升高兩岸敵意對抗。

第三，朱鳳蓮強調，民進黨當局對立對抗思維不變，兩岸關係就不可能好。她說，如果真心希望大陸學生恢復赴台就讀，就應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，「而不是變著花招企圖製造不承認『九二共識』、兩岸也能協商對話的假象」。

▲教育部。（圖／記者許敏溶攝）

另外，大陸自2020年起因疫情暫停學位生來台就讀，我教育部正研議讓第三地陸生來台就學；邱垂正表示，目前正在研議階段，陸委會樂見政策方向並配合。

朱鳳蓮表示，民進黨當局對大陸學生赴台就讀設置不合理限制、給予不公平對待。她反問，在當前嚴峻的台海形勢下，「面對種種冷眼相待、冷言冷語，大陸學生為什麼要忍氣吞聲赴台就讀？他們的家長能放心嗎？」

朱鳳蓮最後強調，民進黨當局如果真心希望陸生赴台就讀，就應該盡快改變錯誤做法，切實保障在台陸生的權益。